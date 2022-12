“Nos están contaminando con mercurio y destruyendo nuestros cultivos”, denuncia dirigente indígena

El problema no es nuevo, asegura el dirigente. Las penurias empezaron en 2006 con la llegada de varias concesiones que comenzaron a buscar oro.

“Desde esa época hemos hechos denuncias y acuerdos con ellos, pero no se han cumplido. Ahora de a poco se está haciendo justicia. Es la primera vez que viene una comisión a nivel nacional y se lleva presos a estas personas que estaban en tierra fiscal”, sostuvo el dirigente.

Lo peor, según el dirigente, es que este grupo de personas no deja ningún tipo de beneficio para esta región. “Donde pasó el problema es una comunidad campesina, la Candelaria que está en el departamento de Pando, se los pilló en tierra fiscales. Ellos no aportan ni dan ninguna regalía. No aportan ni a la Alcaldía ni a la Gobernación”, dijo.