OACI inicia una auditoría en Bolivia en medio del conflicto de Aasana

ECONOMÍA

Arminda Choque: “La reestructuración de Aasana es el único camino para superar la crisis económica"

La directora de la Administradora aclaró que no hay deudas salariales. Remarcó que el pago de las horas extras va a depender de la liquidez que se tenga. Dijo que no hay motivo para que pidan su renuncia y que los paros dañan la imagen de la entidad y no a ella