Operador de la planta de urea gana el triple de lo que pagan en el exterior

Un funcionario extranjero de la planta de Amoniaco y Urea de YPFB percibe $us 35.919 mensuales, lo que triplica el promedio que se paga en la región, según observa el exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos. El salario del ejecutivo es superior incluso al del presidente de EEUU, Joe Biden, uno de los más poderosos del mundo.

De acuerdo con datos confirmados por el Ministerio de Hidrocarburos, un experto de nacionalidad india gana Bs 250.392, lo que equivale a $us 35.919 y anualmente este profesional recibe $us 431.034.

Alvaro Ríos, exministro de Hidrocarburos, dijo que hizo las consultas en el exterior (Brasil y EEUU) y el salario promedio para este tipo de cargos oscila entre los $us 12.000 y 15.000, por lo que considera que se deben licitar estas posiciones. “Aparentemente no capacitamos a bolivianos que se puedan hacer cargo”, indicó.

La anterior semana, Franklin Molina, ministro de Hidrocarburos, justificó el salario del extranjero y aseguró que está dentro de los montos que se manejan en la industria petrolera.

Unos días después, el presidente de YPFB, Armin Dogarthen justificó el millonario pago porque se trata de personal altamente calificado. “Necesitamos traer personal extranjero que en otro lugar en el mundo reciben estos salarios. Si lo queremos tener en Bolivia, debemos pagar”, señaló.

Más que dos presidentes

El sueldo de este experto contratado por YPFB es tan bueno que incluso supera al que percibe Joe Biden, presidente de EEUU, que gana anualmente $us 400.000. Incluso el presidente de Bolivia gana menos que el especialista contratado por YPFB. El salario de Luis Arce Catacora, según su declaración en la Contraloría General del Estado, llega a $us 42.688 anual.

El economista, Gonzalo Chávez observó que lo ganado por el presidente no llega ni al 1% de lo que percibe el profesional contratado por YPFB.

No fue el único que observó el elevado gasto en sueldos. El empresario y político, Samuel Doria Medina, mediante su cuenta de Twitter, sostuvo que “el sueldo del gerente de la planta de Amoniaco y Urea no es el problema, y que se puede pagar ese monto si la planta produce y hay ganancias”.

Ante los cuestionamientos, el presidente de YPFB y el ministro Molina señalaron que el gasto en salarios de la planta llega a los $us 44,3 millones/año y sus ingresos, en solo tres meses de operación, suman los $us 60 millones.