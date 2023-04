Operativo policial no llega a Santagro y representante legal de la empresa dice que el comunicado del Tribunal Agroambiental es “ambiguo”

Luego de los incidentes violentos registrados en el predio productivo de Santagro (El Puente), que provocó varios heridos y dos personas fallecidas, fuentes del municipio de San Pedro (Santa Cruz) indicaron que un contingente policial llegó hasta la zona, pero no avanzó hacia el predio avasallado.



“Después de las peleas, el viernes por la noche, llegó la Policía hasta San Pedro. Hicieron diferentes operativos. Pero no entraron hasta Santagro, que está a unas cuatro horas de acá”, explicó una fuente que pidió no ser identificada.



Uber Zambrana, representante legal de Santagro, explicó que los efectivos policiales llegaron hasta San Pedro, pero no realizaron ningún operativo de desalojo de las personas que desde diciembre de 2022 se encuentran en el lugar.



“Hoy sábado (1 de abril) no hubo ningún operativo en Santagro. La situación sigue igual con los avasalladores en el predio. Tengo entendido que mañana (domingo) realizarán algún tipo de movimiento de efectivos en la zona”, sostuvo Zambrana.



Respecto al comunicado del Tribunal Agroambiental (TA) que indica que entre agosto de 2022 y enero de 2023, dictó medidas precautorias que prohíben chaqueos, desmontes, aprovechamiento de recursos naturales y forestales, además de transferencia en este predio, Zambrana sostuvo que es “ambiguo”.



“Se está en la etapa final del proceso. Nosotros vamos a esperar lo que el Tribunal Agroambiental determine. Vimos su comunicado y nos parece ambiguo, pero como le indiqué vamos a esperar su determinación a nuestra impugnación”, sostuvo Zambrana.



La empresa también hizo notar que Santagro tiene una superficie de 2.048 hectáreas y que ejerce su actividad productiva desde antes de la creación de la Reservar Forestal de Guarayos, donde cumple la Función Económico -Social (FES).



“El INRA reconoció nuestro derecho agrario sobre el predio Santagro, pero arbitrariamente realiza un corte de superficie afectando su área productiva, razón por la cual presentamos una demanda contenciosa administrativa, la cual está siguiendo su curso legal ante el Tribunal Agroambiental”, indicaron desde la empresa.



La misma lamentó los enfrentamientos y pidió a la justicia hacer su trabajo de forma objetiva para dar con los responsables de este enfrentamiento que causó la muerte de dos personas.