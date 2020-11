Pandemia bajó precios de pasajes aéreos al exterior hasta un 40%

Escucha esta nota aquí

El precio de los pasajes al extranjero cuesta entre un 30 y 40% menos que antes de la pandemia, de acuerdo con los responsables de algunas agencias de viaje.

Y es que, la crisis generada por las medidas de confinamiento supuso un fuerte golpe a la dinámica en la industria aérea a escala mundial.

Gabriela Villegas, gerente comercial de Tiluchi Tours, indicó que en la actualidad los destinos en el extranjero más asequibles para los viajeros bolivianos son Brasil (San Pablo) y EEUU (Miami). El primero, porque solo se necesita cédula de identidad para viajar, puesto que ya dejaron de exigir prueba PCR. De igual manera pasa con el segundo, ya no solicitan test negativo de Covid-19, solo que para volar a EEUU se precisa visa, explicó Villegas.

Por su parte, Kevin Veizaga, jefe de marketing de Tropical Tours, indicó que Brasil es un destino que la agencia está explotando en la actualidad, ya que tiene playas muy atractivas que pueden competir con las del Caribe, a las cuales es más complicado y costoso acceder en estos momentos.

Paquetes (con alojamiento y desayuno incluido) para visitar las playas del norte brasileño se pueden encontrar desde $us 677, señaló Veizaga. En tanto, para estar en Río de Jainero siete noches en un hotel cuatro estrellas, cuesta $us 720.

De acuerdo con Veizaga, los viajes al Caribe (Punta Cana o Cancún) se han complicado en la actualidad debido a que se tiene que pasar una noche en Panamá o Bogotá. No hay vuelos directos.

Para visitar estos lugares tampoco se requiere prueba PCR, aunque esa figura puede cambiar en el momento debido a los casos de Covid-19 que se registren.

Los boletos para viajar a San Pablo oscilan entre los $us 390 y $us 423, mientras que los tickets para volar a Miami se consiguen desde $us 480.

En cuanto a la posibilidad de viajar a Europa, los responsables de las agencias de viaje señalan que solo pueden volar ciudadanos del territorio Schengen.

Uno de los últimos destinos en el exterior del país, que está permitiendo el arribo de ciudadanos bolivianos, es Argentina (Buenos Aires).

Los bolivianos que quieran viajar al exterior, de acuerdo con los responsables de las agencias de viaje, deben tener en cuenta que al momento de retornar al país tienen que hacerse la prueba PCR, por disposiciones nacionales.

Retorno al trabajo

Marisol Echalar, presidenta de la Asociación Boliviana de Agencias de Viajes y Turismo (Abavyt), indicó que las agencias de viajes han retomado casi por completo sus actividades, gracias a la cuarentena flexible.

“Están tomando las previsiones y cumpliendo con los cuidados que se nos exigen”, dijo Echalar, a tiempo de señalar que los viajeros están animándose de a poco a viajar, ya que no hay muchos vuelos disponibles todavía.

Precios especiales

Los precios de los pasajes de Boliviana de Aviación (BoA) tienen promociones que ofrecen hasta casi un 57% de descuento en los boletos, con respecto a las tarifas reguladas por la ATT (Autoridad de Regulación y Fiscalización de Transporte y Telecomunicaciones), informó la compañía.

En cuanto a la demanda en rutas internacionales, Miami y Madrid, respectivamente, son las que mayor demanda registran. Mientras que Amaszonas tiene vuelos los martes y viernes desde Santa Cruz a Asunción ($us 249) y a Montevideo ($us 358), ida y vuelta.