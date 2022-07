Panificadores de Santa Cruz anuncian incremento del precio del pan desde el lunes

Escucha esta nota aquí

Los panificadores de Santa Cruz anunciaron que van a incrementar el precio del pan desde el lunes de Bs 0,50 a 0,80 por unidad. Esto luego de que se suspendiera hoy (viernes) el diálogo con ejecutivos de la Alcaldía.

Lilian Fructuoso, secretaria de conflictos de Federación de Panaderos de Santa Cruz, en contacto con Unitel, dijo que se rompió el diálogo. "Nos han enviado personas que no tienen competencia para solucionar este problema (…), rogamos solución inmediata, de lo contrario el día lunes (vamos a subir el precio a) Bs 0,80”, indicó.

La reunión se realizó este viernes en las oficinas de Parques y Jardines, pero los panificadores indicaron que los funcionarios municipales abandonaron la reunión porque no hubo acuerdo.

Sobre el anuncio de que las autoridades van a controlar los precios de los insumos, los representantes del sector señalaron que también se debería supervisar a las molineras. “Nosotros hemos planteado que está bien que nos hagan los controles, pero por qué no hacen el control en las molineras que están subiendo el precio de la harina, por qué no van a controlar a los mercados el precio del queso, de la manteca, por qué no hacen su trabajo, eso es lo que les hemos pedido y por eso han salido corriendo”, manifestó a su vez el panadero Carlos Bustillo.

En tanto que en Sucre la medida será en el gramaje. “Vamos a ‘jugar’ con el peso. Pan más chico, pero manteniendo el precio”. Así la representante del sector panificador de Sucre, María León, anunció que sus ‘compañeros’ han asumido la determinación de reducir el peso del pan de batalla de 50 y 60 a 40 gramos, límite permitido para esta variedad. Hizo notar que la decisión es para equilibrar los costos de producción, dado la disparada de precios de la harina, la manteca, el azúcar y otros ingredientes que se usan para elaboración del pan de batalla.



No obstante, la dirigente aclaró que los precios se mantendrán invariables y que la medida tomada por el sector es para compensar el incremento de los costos de los insumos. “Con la banda de precios actual la actividad productiva es insostenible, bajando el peso, por ahora, se garantiza el pan de batalla en las mesas de los chuquisaqueños”, manifestó.

Entre tanto, el Gobierno nacional, a través de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), entidad dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, garantiza la provisión de harina a los panificadores para la producción y provisión de pan de batalla a precio justo a la población.

El ministro de dicha cartera de Estado, Néstor Huanca, informó de que el Gobierno, coordina de manera permanente con la Confederación Nacional de Panificadores Artesanos de Bolivia (Conapaabol), la provisión de harina de trigo a escala nacional, en el marco de los convenios con el sector y la política de industrialización con sustitución de importaciones.

Con respecto a los requerimientos de harina por parte de los panificadores de Santa Cruz, Huanca refirió que se aguarda que las asociaciones del sector panificador, legalmente establecidas en la jurisdicción de Santa Cruz, transmitan sus requerimientos a Emapa, mediante la dirigencia nacional de Conapaabol, para coordinar reuniones técnicas y estudiar alternativas de solución conjunta a los temas de preocupación del sector.

Durante 2021, Emapa acopió 120.697 toneladas de trigo, un volumen que ha permitido producir 1,7 millones de quintales de harina de 50 kilos. En la presente gestión, la estatal de alimentos tiene previsto acopiar 146.000 toneladas de trigo, para la producción de más de 2 millones de quintales de harina, volumen que garantiza el abastecimiento de harina de trigo para 2023.

“Actualmente estamos entregando cuatro quintales por día a cada unidad productiva, considerando que Emapa atiende a más de 25.000 panaderos, a nivel nacional. Asimismo, a la fecha tenemos en nuestros silos y molineras un total de 69.000 toneladas de grano de trigo para la producción de aproximadamente 994.000 quintales de harina. Tenemos garantizada la producción y provisión de harina para el sector panificador”, anotó Huanca.

