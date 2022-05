Pedirán informe por supuesto favorecimiento de YPFB a empresa que cobra sobreprecio por transportar combustible

Escucha esta nota aquí

La transparencia de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) está bajo la lupa. El diputado Oscar Michel (Creemos) anunció una petición de informe al Ministerio de Economía sobre un presunto favorecimiento hecho por la petrolera estatal a empresas y transportistas que estarían cobrando un supuesto sobreprecio en el transporte de combustible hacia Santa Cruz.



El legislador opositor señaló que, por información de la Federación de Transporte Pesado de Santa Cruz, se sabe que la estatal pretende pagar $us 120 por metro cúbico (m3) de combustible, siendo que los afiliados a esta organización prestaban el servicio con una tarifa de $us 102.

"Son 156.000 metros cúbicos que se transportarán en los siguientes tres meses, establecidos en un contrato de emergencia por YPFB. Con esta diferencia en el precio, el Estado pagará $us 2,8 millones de más. Estoy seguro que el ministro de Economía (Marcelo Montenegro) no tiene conocimiento de que los responsables de Contrataciones de YPFB están haciendo las cosas mal", explicó el diputado.

Michel aseguró que, de concretarse el contrato, Bolivia perderá esos recursos y además se afectará las fuentes de empleo de 400 transportistas.

"Vamos a hacer una petición de informe escrito para ver porqué estos funcionarios están queriendo eliminar el contrato por $us 102 el m3 para darlo a los que cobran $us 120. Exigimos a YPFB que vea las arcas del estado y que no direccione el contrato de emergencia a algunas empresas que no sabemos quiénes son", señaló el parlamentario.

El presidente de la Federación Departamental del Transporte Pesado, Juan Yujra, indicó que sus afiliados que se dedican al transporte de combustible se declaran en emergencia por esta situación y no descartan asumir medidas de presión para revertir este contrato.

El transportista dijo que la obligación de YPFB es responder este requerimiento. Si nos prospera la petición de informe sostuvo que realizarán medidas de presión, como bloqueos.