Persiste estado de emergencia de tres regiones de Tarija por proyecto de ley sobre distribución de regalías

"Hermanos chaqueños no vamos a quitarles absolutamente nada, no queremos su Ley 3038. Con este nuevo proyecto de ley, estamos exigiendo que nos den lo que nos corresponde, lo que va producir los pozos Churumas, Astillero, X46 y otros", declaró el presidente del Comité del Monitoreo Socio Ambiental, José Gutiérrez.

El dirigente dejó en claro que no quieren pelearse con el Gran Chaco e incluso les pidió a los cívicos y autoridades chaqueñas no opinar respecto al proyecto porque no les afecta.