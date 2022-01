Pese a años de caída en la producción de gas, la ejecución en exploración de YPFB fue del 55% en 2021

Escucha esta nota aquí

Son cifras oficiales. La ejecución presupuestaria en materia de exploración en 2021 solo alcanzó un 55%, este dato corresponde al último informe de Rendición de Cuentas presentado por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). El año pasado, la estatal programó la perforación de 12 pozos de los cuales siete terminaron de perforarse, cinco están en ejecución y solo uno fue exitoso.



Para la gestión 2021 la estatal asignó un presupuesto de $us 259,60 millones, pero solo ejecutó $us 142,09 millones. A nivel general, la compañía programó una inversión $us 750,17 millones, pero la ejecución a un 52%.

En su informe de rendición de cuentas Armin Dorgathen, presidente de YPFB, calificó como un hito los resultados de la exploración y sostuvo que la inversión permitirá incrementar las reservas de gas natural que, según sus propias declaraciones, desde hace años están en declive.

“Los 12 proyectos de exploración constituyen un hito en Bolivia. En siete pozos se ha finalizado la perforación y cinco están en ejecución. Continuaremos con estos y nuevos proyectos para ir aumentando la producción de gas y la producción de crudo para sustituir la importación de combustibles”, indicó la máxima autoridad de la estatal, según reporte de la agencia ABI.

Estos trabajos, según el titular de YPFB, forman parte de un plan de exploración que YPFB inició el año pasado y que finalizará el 2023.

“Dentro de este plan de exploración, teníamos 19 proyectos; ahora, tenemos 23 y cada vez el número crecerá más”, precisó.

El domingo el ejecutivo admitió que en el país se reporta “una caída en la producción de gas natural, que viene de varios años” y que este plan busca subsanar esta situación.

Según los datos de YPFB el único pozo donde se tiene un registro exitoso fue El Mono X13D, cuya perforación finalizó confirmando la existencia de niveles productivos. En los otros aún se realizan trabajos de diferentes tipos.

Analistas consultados calificaron como fracaso este resultado.

El exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, sostuvo que si el plan exploratorio fuera exitoso como asevera el titular de YPFB, la producción de gas no estuviera declinando, puesto que en 2014 Bolivia producía 61 millones de metros cúbicos día (MMm3d) y a fines de 2021 se produjo solo 41 MMm3d, según un reporte del diario los Tiempos.

En esa línea, el analista en hidrocarburos José Padilla dijo que la geofísica que se implementó fue “pésima”, ya que estuvo a cargo de compañías chinas, consideradas “baratas” en el rubro.

