PGE 2021 presupuesta Bs 216.501 millones, prevé un crecimiento del 4,2% y una inversión de $us 3.441 millones

El Presupuesto General del Estado (PGE-2021) redactado por el sector económico del Gobierno, dispone de un presupuesto consolidado de Bs 216.501,2 millones y un presupuesto agregado de Bs 283.032 millones para el próximo año. Prevé también un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de hasta un 4,2% con una base a la estimación del precio del barril del petróleo en $us 37,21. Se invertirán $us 3.441 millones, principalmente en infraestructura.

Según el proyecto que deberá ser aprobado por la Asamblea Legislativa, para 2021, los ingresos de las entidades públicas consideran la reducción del 5% en el grupo de gasto “Servicios Personales” y 10% en el resto de gastos, respecto al presupuesto institucional aprobado para la presente gestión 2020.

Sobre el precio del petróleo estimado en el mercado internacional de $us 37,21 por barril, el proyecto se basa en la evaluación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que señala que la demanda del crudo cayó en 20% y la oferta bajó en 2,5%, presionando a la disminución de los precios del petróleo.

El crecimiento de 4,2% para 2021 se aguarda, después de una caída esperada de 6,2% del PIB, cuando termine la gestión 2020. Aunque en el segundo trimestre de 2020 (abril, mayo, junio), el PIB ya registró una variación acumulada del -11,11%, debido a los efectos relacionados a la emergencia sanitaria Covid-19 que afectó a todas las economías del mundo.

Salud y educación

Por otro lado, según el documento presupuestario, la salud obtendrá Bs 21.835,3 millones, lo que significa un 10,1% del PGE, como se había comprometido el Gobierno transitorio. Para la educación, se prevé Bs 23.827 millones; es decir, un 11% del PGE para el próximo año.

Inversión Pública

Asimismo, el PGE-2021 contempla un total de $us 3.441,6 millones en inversión pública para el próximo año, donde el sector de la Infraestructura (transportes, comunicaciones y recursos hídricos), tendrá un 35% de los recursos; es decir, $us 1.208,4 millones.

El sector productivo (energía, hidrocarburos, agropecuaria, minería, industria y turismo) 33,4%. El sector Social (salud, urbanismo y vivienda, saneamiento básico, educación, deportes, cultura y seguridad social), con 26,9%. Y el Multisectorial (defensa nacional, administración general, justicia, medio ambiente, orden público y seguridad ciudadana, comercio y finanzas), con 4,6%.

Entre los principales proyectos de inversión está la construcción de la doble vía tramo central El Sillar, con un monto de $us 138,8 millones; la construcción de la planta de generación hidroeléctrica Ivirizu, que se le posibilitará $us 126,9 millones; y la construcción carretera Rurrenabaque-Riberalta, que contará con $us 111,8 millones, entre los principales.