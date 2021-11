PGE 2022: presupuesto para gastos y servicios supera al de inversión en infraestructura, producción y área social

Escucha esta nota aquí

De acuerdo con el proyecto del Presupuesto General del Estado (PGE) para la gestión 2022, se tiene un consolidado de $us 8.383 millones que se va a destinar para el pago de gastos y servicios (gastos corrientes) de toda la estructura administrativa del Estado, incluyendo la de las empresas estatales.

En este punto, es YPFB el que se quedará con el 55% ($us 4.592 millones) de los recursos, mientras que para responder los gastos de las administraciones departamentales se destinará un 17%, un 12% corresponde a responder las necesidades de las empresas estatales sin YPFB, a las entidades desconcentradas se les otorgará un 6%, a las del Órgano del Estado un 5%, a las instituciones de seguridad social otro 5% y a las instituciones financieras un 0,3%.

En este escenario, el economista Germán Molina señala que nuevamente, y desde 2006, el PGE se caracteriza por un mayor gasto público, que, debido a los menores ingresos, se apoya en un aumento de la deuda interna y externa.

Molina hace notar que este gasto público se dispara, porque se sigue destinando una importante cantidad de recursos a las empresas estatales cuando la mayoría de ellas no son rentables.

Mientras se sigue apostando por el gasto corriente, Molina observa que la inversión pública, aquella que de alguna manera ayuda a reactivar la economía, solo cuenta con $us 5.015 millones, cuando debería ser al revés. Más cuando no se está en un periodo de bonanzas y el gasto debe ser menor y la inversión mayor.

Inversión pública por sector económico

En el PGE 2022 se destina una inversión pública para el sector económico, social y multisectorial de $us 5.015 millones.

Infraestructura se queda con el 29,9%, pues Transporte recibe $us 1.284 millones; Comunicaciones, $us 43 millones; y Recursos Hídricos, $us 171 millones,

El sector productivo obtiene el 42,5 %, donde Energía recibirá $us 316 millones; Agropecuaria, $us 274 millones; Minería, $us 810 millones; Industria, $us 368 millones; Hidrocarburos, $us 359 millones; y Turismo, $us 1 millón.

La parte social contará con el 17,2% de las inversiones. Cultura obtendrá $us 7 millones; Deportes, $us 38 millones; Educación, $us 97 millones; Salud, $us 377 millones; Saneamiento Básico, $us 126 millones; Seguridad Social, $us 3 millones; y Urbanismo y Vivienda recibirá un total de $us 213 millones.

Mientras que, se van a destinar $us 527 millones (10,5%), no se detalla en que, al sector Multisectorial.