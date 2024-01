PGE 2024 entrará en vigencia, luego del feriado por Año Nuevo, a pesar de no ser aprobado por la Asamblea Legislativa

“Nosotros estamos a una semana de terminar la gestión y como dice la Constitución, si el proyecto no se aprueba en la Asamblea Legislativa, este presupuesto se da por aprobado. Ellos (los legisladores) tenían la oportunidad de discutir, debatir y enriquecer este presupuesto, pero hubo una línea clara de perjudicar el proyecto de ley ”, había observado Morales.

Este remarcó que los artículos 7 y 8 que fueron observados por los parlamentarios quedarán intactos, porque ambos preceptos son importantes y no debían ser “mutilados” porque es cortar los ingresos económicos, refiriéndose a la venta de bonos soberanos por $us 2.000 millones en el mercado internacional y al préstamo de más de $us 700 millones de organismos multilaterales.