PGE 2025: Prevé que el oro de las reservas sea la garantía del endeudamiento público

“El Estado boliviano busca recursos a partir de los Bonos Soberanos, por un valor de $us 3.000 millones y pone de garantía el oro de las reservas internacionales. Se dice que esa garantía será no desplazada, es decir que no habrá un movimiento físico del oro, pero más del 95% de las reservas en oro ya están desplazadas, pues se encuentran en entidades financieras del exterior y un porcentaje mínimo que no llega a una tonelada está en poder del Banco Central de Bolivia. En este escenario existe la duda que se monetice las reservas en oro y se las liquide para financiar el gasto público a corto plazo”, subrayó Romero.