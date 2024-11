PGE 2025 tiene la inversión pública más baja de los últimos cinco años

En la gestión 2021, la inversión pública fue de $us 4.011 millones; en 2022 subió a $us 5.015 millones; en 2023 bajó a $us 4.006 millones; en 2024 subió a $us 4.274 millones, y en 2025 se proyecta una caída de al menos $us 309 millones con relación a la gestión anterior.