Por tercer año, el Gobierno perfila la emisión de hasta $us 2.000 millones en bonos soberanos

El artículo 6 de la propuesta de Ley Financial, que está en tratamiento en la Cámara de Diputados, autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, celebrar operaciones de deuda pública en los mercados de capital externos por un monto de hasta $us 2.000 millones o su equivalente en otras monedas, para apoyo presupuestario y/o manejo de pasivos .

En 2021, sin embargo, no logró concretar esa operación, ya que no hubo el interés de los inversionistas en estos valores, según analistas. El año pasado logró colocar solo $us 850 millones de los 2.000 millones ofertados, también por la falta de interés, por lo que la mayoría de los cuales fueron adquiridos por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

Una nota emitida por el Gobierno boliviano en Nueva York sobre los resultados de esa operación detalla que, de los $us 850 millones obtenidos a través de la colocación un total de $us 108,1 millones se entregarán en efectivo como pago por deuda e intereses devengados y $us 688 millones servirán para el intercambio de pasivos, quedando $us 53,9 millones para apoyo presupuestario.