Porcinocultores denuncian crisis en el sector por bloqueos y falta de diésel: “Estamos en una situación caótica y nadie dice nada”

“ No podemos enviar nuestra carne a otros mercados porque no hay carretera (transitable) ni camiones . Y sin diésel, ¿cómo vamos a hacer para garantizar que lo que producimos llegue a la mesa familiar?”, afirmó el productor.

“La falta de dólares y la inflación encarecen nuestros costos de producción, y, aun así, no pasa nada. ¿Será que no hay jóvenes en este pueblo que digan algo?”, cuestionó Méndez, refiriéndose a los universitarios y al rol que pueden desempeñar en la coyuntura.

“Estamos al borde de la quiebra, pero… así como la universidad no dice nada, el municipio tampoco dice nada, la junta de vecinales no dice nada, la gobernación no dice nada, el comité cívico no dice nada, ¿será que nos estamos acostumbrando? ¿Será que nos estamos acostumbrando a ver largas filas de camiones en los surtidores como si fuera normal?”,dijo.