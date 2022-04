Postergan para el martes ‘tractorazo’ del sector cañero que exige libre exportación de azúcar

Escucha esta nota aquí

El sector cañero decidió postergar el ‘tractorazo’ previsto este viernes, para el día martes. El anuncio fue realizado esta mañana en una conferencia de prensa en el municipio de Minero. Los productores exigen la abrogación del Decreto Supremo (DS) 4680, que controla la exportación de azúcar.



Se tenía previsto que este viernes el sector salga en caravana masiva con sus tractores y maquinarias de trabajo exigiendo la abrogación de esta norma.

A esta demanda el sector agregó el pedido de acceso a créditos estatales dentro del programa SIBolivia que oferta tasas preferenciales. Con esto buscan renovar sus cultivos de caña.

Óscar Alberto Arnez, presidente de la Confederación Nacional de Cañeros de Bolivia (Concabol), explicó que la medida de presión se trasladó para el día martes. Además, el dirigente cuestionó las aseveraciones de voceros del Gobierno que calificaron de político el movimiento de los agricultores.

“Esto no es ninguna actividad política. No somos políticos, somos productores no nos tilden de políticos, porque producimos alimentos y todos ganamos con la libre exportación”, dijo.

Sostuvo que más de 5.000 familias viven de la actividad cañera, que de forma directa genera 25.000 empleos y cerca de 80.000 indirectos.

En esa línea dijo que desde “un gomero, un mecánico y electricista” se benefician de la zafra cañera y que “las autoridades deben respetar este movimiento”.

Por su parte, Alcides Córdova Sejas, vicepresidente de Concabol dijo que el tractorazo partirá este martes desde la localidad de San Pedro hasta el municipio de Montero. Una vez ahí se realizará un cabildo en donde se determinarán las medidas a seguir el Gobierno no atiende sus demandas.

El dirigente no descartó la realización de un bloqueo indefinido de carreteras. Para Córdova el control a la exportación de azúcar no se justifica debido a que el mercado se encuentra completamente abastecido.