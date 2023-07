Prada: “No se trata de crecer por crecer”

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, afirmó que el crecimiento de la economía no debe concretarse solo porque sí, si no que éste debe estar acompañado de una redistribución de los ingresos y de una reducción de las desigualdades.​

No obstante no se refirió a la forma en la que la administración de Arce mide la deuda pública del país, tomando en cuenta solo la deuda externa, cuando la deuda pública está compuesta de la deuda interna y externa, de acuerdo con estándares internacionales

Los ratios de solvencia de la deuda pública, que incluyen no solo el endeudamiento externo, si no también el interno, están en 40% en relación al Producto Interno Bruto (PIB), según el Mercado Común del Sur (Mercosur); en 50%, de acuerdo con la Comunidad Andina (CAN), el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional; y en 60%, en los países de la Unión Europea.