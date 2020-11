Precio del oro cae un-1,7%; su nivel más bajo en cuatro meses

Escucha esta nota aquí

El precio futuro del oro para entrega en diciembre cotizaba a 1.836,35 dólares estadounidenses la onza troy. Durante la jornada el precio estaba cayendo hasta un-1,93%, pero luego bajó a un-1,7%.

Tempranamente alcanzó un mínimo de sesión de dólares la onza troy. Durante la jornada el precio varió entre los $us 1.828,25, pero terminó la jornada en $us 1. 840.



Los descensos del metal dorado parecen estar provocados por el optimismo sobre el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus, pero en especial por el buen desempeño de la economía estadounidense a pesar de la pandemia, señala el reporte de DailyFX.



Esta mañana, la agencia de información Markit dijo que el sector manufacturero de Estados Unidos creció a su ritmo más elevado desde septiembre de 2014 al anotar una expansión del 56,7% en noviembre, una cifra muy por encima de las expectativas del mercado que apuntaban a una lectura del 53%.



Este resultado refleja un claro fortalecimiento de la demanda y es, para algunos especuladores, una señal de que la economía norteamericana se encuentra en un punto de inflexión.



Desde un punto de vista técnico, con el retroceso del lunes, el oro ha llegado en una zona de soporte clave en torno a los $us 1.835, donde el retroceso de Fibonacci del 38,2% del mínimo al máximo anual converge con una línea de tendencia descendente de tres meses.