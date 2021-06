Presentan app 'Yo reciclo' que facilita la entrega a recolectores para reutilizar la basura

Escucha esta nota aquí

A partir de hoy, ya no hay problema para contactar a un reciclador y contribuir a la recuperación de residuos que pueden ser reutilizados y darles una nueva vida. “Yo Reciclo” es el nombre de la aplicación que busca generar “la revolución del reciclaje en Bolivia”, ya que a través de ella cualquier persona, institución o empresa puede solicitar que pasen a recoger materiales reciclables.



De esta forma, todos podrán contribuir a la recuperación de residuos y asegurarse de que todos los residuos, incluso los clasificados como peligrosos y especiales, serán manejados por operadores autorizados; es decir, empresas certificadas, evitando que terminen en un vertedero o botadero, debido a su inadecuada disposición final.



La nueva herramienta se presentó hoy y está disponible en Play Store y App Store, para sistemas Android e iOs, respectivamente. También se puede acceder a este servicio a través de la web www.yoreciclo.com.bo.



Una vez descargada la aplicación en un celular, la persona o empresa podrá registrarse y solicitar que un recolector u operador autorizado pase por su domicilio, institución o empresa para llevarse el material que puede ser reciclado o gestionado. Para ello, tendrá que indicar qué tipo de residuo pretende entregar, pudiendo elegir entre reciclables -papel, cartón, plástico- , los especiales -chatarra, metales y llantas- y los peligrosos, que generan sectores como el sanitario o algunas industrias.



La app fue desarrollada por la Fundación Amigarse, la Fundación Trabajo Empresa y Swisscontact, y es parte de una serie de acciones que buscan desarrollar la cultura del reciclaje y promover la economía circular. Hoy, en Bolivia se recicla apenas el 5% de los residuos recuperables, y el objetivo es impulsar nuevos hábitos que permitan recuperar al menos el 20% de este material en 2030.



“Teníamos claro que era importante llenar un vacío, que era el de conectar al generador de residuos con el recolector. Y ahora que tenemos esta App, estamos seguros de que se va a generar una revolución en la cultura del reciclaje en Bolivia”, explicó el director ejecutivo de Amigarse, Heiver Andrade.



Por su lado, René Salomón, director de la Fundación Trabajo Empresa, destacó que “Yo Reciclo es el Uber del reciclaje y busca dar solución a un problema que tienen todas las ciudades de Bolivia. Desde hoy, con un solo “clic” podremos unir la oferta y la demanda de distintos tipos de residuos, relacionando a los recolectores -- uno de los sectores más vulnerables de la sociedad -- con los hogares, empresas e instituciones como generadores de residuos. De esta forma, vamos a garantizar una transacción de “ganar -ganar”.



Salomón invitó a todos, ciudadanos y empresas, a sumarse a esta iniciativa innovadora e inclusiva que surge de un emprendimiento de triple impacto; es decir, que redundará en beneficio del medioambiente y el desarrollo económico y social.



A su vez, la directora País de Swiss Contact, Sarah Pauli, explicó que “en el marco del proyecto Mercados para el Reciclaje estamos implementando diferentes acciones con instituciones aliadas en Bolivia para promover el enfoque de economía circular en el país. Una de estas iniciativas ha sido el desarrollo de esta App, pues consideramos muy importante contribuir al desarrollo de herramientas que permitan incrementar los porcentajes de aprovechamiento de los residuos y así ir aumentando la cultura del reciclaje y la corresponsabilidad de todos quienes generamos residuos”.



Destacó que “un adecuado manejo de los residuos, no sólo de los reciclables, sino también de los especiales y peligrosos contribuyen al cuidado del medioambiente y, además, permiten la generación de empleos e ingresos. Estamos convencidos de que, con esta herramienta digital, no sólo se beneficiarán diferentes negocios verdes, sino también recolectores de base. Esperamos que esta experiencia se pueda replicar a escala nacional”.



Beneficiados, los más vulnerables

Hasta el momento, 60 recolectores de base han sido capacitados y cuentan con la aplicación en un teléfono celular. Ellos pertenecen a diferentes asociaciones de la Red de Recolectores de Santa Cruz de la Sierra, y el grupo continuará creciendo, pues este proceso de capacitación continuará hasta fines de julio.



El objetivo es que otros sectores se sumen a este mecanismo de reciclaje y Amigarse espera que en dos meses ya se haya consolidado el uso de la app, lo que se reflejará en la fluidez y el número de transacciones. Durante la etapa inicial, la institución estará monitoreando su funcionamiento para medir la capacidad de respuesta y evitar que algún usuario se quede sin ser atendido.



Es importante destacar, que una vez el recolector retira el producto, tiene la libertad de llevarlo a la empresa que desee para su reinserción a procesos productivos. No obstante, el objetivo de Amigarse y las instituciones que la apoyan, es que vaya creciendo la entrega en la Casa del Recolector, donde se garantiza el peso y precio justo.



En la Casa del Recolector se pretende beneficiar a todos los recolectores que transitan la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y el objetivo es que puedan mejorar sus condiciones de trabajo, logrando recolectar mayores volúmenes y asegurando un precio y peso justo, lo que va en directo beneficio de familias de escasos recursos. La mayoría de los recolectores han pasado los 50 años y un 65,5% son mujeres.