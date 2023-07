Presidente de Cainco: “Estamos viviendo el primer síntoma de lo que puede ser una crisis económica mucho más profunda”

Además, dijo que, si en turismo hubiera las medidas correctas, en los próximos siete años sus valores incrementales llegarían a duplicar las divisas que genera este rubro y alcanzaría a $us 1.000 millones.

También señaló que, si se hace lo mismo con la exportación de servicios, con incentivos tributarios, se puede llegar a los $us 500 millones en los próximos siete años.

“Pero no vamos a poder llegar a cubrir la demanda de gas o ser el país que promueva el litio si es que no se tiene el incentivo a la inversión extranjera y también si no podemos cubrir esa soberanía nacional con ese incentivo a la inversión foránea”, agregó.