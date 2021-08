Presidente de Diputados descarta, por ahora, la nacionalización de autos "chutos"

Escucha esta nota aquí

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, descartó, por ahora, que el Gobierno vaya a autorizar la nacionalización de vehículos indocumentados. Pidió evitar jugar con el sentimiento de los propietarios de esos motorizados causando falsas expectativas.

“El hecho de nacionalizar significará mucho más incorporar al parque automotor, y eso va dificultar bastante sobre todo a las ciudades... hay una línea que no está en el proyecto ni está en las decisiones de nuestro Gobierno el poder nacionalizar inmediatamente, posiblemente a la larga, no lo voy a descartar, pero si hay alguna iniciativa, no tengo conocimiento, pero por ahora no, estamos con otras preocupaciones más importantes que generar este falso sentimiento al pueblo boliviano”, dijo Mamani desde la ciudad de El Alto.

Ayer se informó que el legislador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Vicente Condori, trabaja un proyecto de ley para beneficiar a los dueños de “autos chutos”, con la finalidad de regularizarlos.

Sin embargo, Mamani descartó la iniciativa señalando que existen otras prioridades para el Gobierno nacional, aunque admitió que dichos vehículos son muy utilizados en el área rural.

“Evidentemente existen muchos autos indocumentados que, en muchos casos, no están en las ciudades, están en las provincias, y eso está sirviendo a nuestros hermanos como un transporte que está sustituyendo a los caballos, las mulas y los burros, ahora los sustituyen con esta herramienta de trabajo”, acotó el legislador.

La semana pasada una asociación de propietarios de “autos chutos” amenazó con bloqueos, a tiempo de exigir una “amnistía” para que se suspendan los operativos de decomiso de sus vehículos. Existirían al menos 200.000 motorizados indocumentados en todo el país, de acuerdo a las cifras que maneja ese sector.