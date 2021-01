Presidente de la Empresa Siderúrgica Mutún: “Se deben continuar los trabajos con la empresa china Sinosteel”

Escucha esta nota aquí

Con una experiencia diltada en la administración de empresas dedicadas a la minería, Gustavo Choque, recientemente designado para estar al frente de la ESM, considera que el Gobierno tiene un interés serio para que se concrete la industrialización de hierro que se encuentra en el yacimiento del Mutún y por eso pide un trabajo en equipo.

_¿Cuál es el desafío mayor, tomando en cuenta que este proyecto fue definido estratégico por el entonces presidente Juan Evo Morales?

El principal desafío es poner en marcha el proyecto siderúrgico del Mutún, otorgando valor agregado a nuestro hierro. Esa el trabajo que tengo encomendado y lo vamos a realizar, ya que confió en mi experiencia al frente de instituciones mineras.

_¿Cómo piensa poner en marcha dicho proyecto?

Pues se deben reiniciar y continuar los trabajos suspendidos con la empresa china Sinosteel. Para ello ya se cuenta con un presupuesto determinado que se debe respetar. Ese es el camino que se debe seguir, sino queremos seguir dilatando la industrialización de nuestro hierro y así generar nuevos ingresos que tanto necesita nuestro país.

_¿La anterior administración de la Empresa Siderúrgica Mutún planteó la disolución del contrato con Sinosteel debido a supuestos actos de incumplimiento en el contrato relativos a aspectos técnicos, administrativos y financieros, ¿Cómo prevén solucionar la controversia?

Sabemos de esas observaciones, pero como le indique anteriormente la misión que tengo es continuar los trabajos con la empresa china. Si es que se confirma que hay alguna supuesta irregularidad actuaremos en consecuencia.

Para ello es necesario contar auditores y fiscales competentes para que hagan un trabajo imparcial y verifiquen cual es la real situación en cuanto al cumplimento o no del contrato acordado con la empresa china.

La ESM se sostiene operativamente gracias a la exportación del mineral de hierro, ¿Se va a mantener esa fuente de ingreso?

Si. Vamos a continuar con ese sistema para la captación de recursos. Sabemos que nuestro hierro es muy requerido por diferentes mercados. Por eso durante esta gestión trataremos de aumentar los volúmenes de exportación.

_¿Cuánto significó en 2020 la exportación de hierro para las arcas de la ESM?

Fue un año muy irregular, hubo meses en que se estuvo parado. El dato preciso no lo tengo, pues hay partidas que todavía no se cerraron como para dar un monto estimado de nuestras exportaciones de hierro. Eso lo tenemos que actualizar.

_¿En qué situación encontró la ESM?

La semana que vienen viajare a Santa Cruz para tener una información de primera mano. Pero por los datos que tengo se trata de una empresa autosuficiente. En la zona contamos con personal administrativo. Vamos a revisar los distintos contratos, pues hay personal suspendido y debemos solucionar ese aspecto.

También debemos tomar en cuenta al personal técnico que vamos a necesitar para que operan los distintos equipos pesados que tenemos en el lugar. Se debe organizar y poner orden y eso lo iremos haciendo gradualmente.

_¿Por qué no termina de consolidarse este proyecto, qué trabas hay?

Considero que no ya quedan trabas y si las hay las vamos a superar. Por eso, para conocer mejor en qué situación se encuentra el proyecto viajaré a Puerto Suárez. Es momento de coordinar y avanzar en la construcción de la siderurgia, no son tiempos para dar marcha atrás.

Al Gobierno más que a nadie le interesa que este proyecto ubicado en Santa Cruz y de impacto nacional se consolide y vamos a trabajar para que así sea.

_¿Cuáles son las proyecciones para esta gestión ?

Hacer que la ESM sea una empresa autosuficiente, con ingresos que la conviertan en una institución rentable. Apuntalar en la industrialización del hierro. También tenemos información de que en este yacimiento y en sus alrededores hay otro tipo de minerales como oro, por lo que de confirmarse esa situación vamos a encarar su explotación.

_¿Es real el interés de concretar el proyecto de Mutún?

Claro que el interés es concreto y de interés nacional, sino no se hubiera buscado inversores extranjeros, que nos permitan logarar la industrializacion del hierro para que en una primera etapa cubra la demanda interna y lugo se apueste por su exportación. El camino no es fácil, pero es algo que se debe cumplir.

Por eso le digo a los pobladores de Puerto Suárez, que el Gobierno busca trabajar desde una perspectiva integral, de forma positiva y en equipo. Es cierto que vengo del occidente, pero tengo la suficiente experiencia para llevar adelante la ESM. Se debe dejar de lado eso de que uno que es de Santa Cruz no puede trabajar en el occidente y uno que viene de esa parte del país no tiene cabido en el oriente. En Bolivia hay gente capaz que puede realizar un buen trabajo en beneficio de nuestro país.

Perfil

Gustavo Choque nació en Potosí. Es ingeniero metalurgista de la Universidad Técnica de Oruro y cuenta con diplomados de la Universidad Tomás Frías. Fue gerente general, en tres oportunidades, de la empresa minera Corocoro.

Gerente general de la empresa minera Huanuni, gerente de Producción de la empresa metalúrgica de Karachipampa. Trabajo más de dos años, en la Argentina como gerente de Producción en la mina Pirquitas (Jujuy) y en la minera de Hoch Minig en la Patagonia.