Presidente de YPFB revela que padece problemas de salud, lo que le impide viajar a La Paz

Wilson Zelaya, presidente de YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos), reveló la noche del jueves en el programa No Mentirás que se emite por PAT, que está atravesando por problemas de salud que le impiden viajar a La Paz, lo que dificulta su tarea debido a que la coordinación con las autoridades nacionales se realiza en la sede de Gobierno.

“Yo tengo unos problemitas que tienen que ver con una hipertensión y se me han ido agravando un poco, pero hace unos 20 días tuve un pequeño episodio mientras descansaba, un reflujo gástrico que me despertó en la madrugada y una broncoaspiración me produjo una lesión mínima en el pulmón izquierdo, lo que derivó en una neumonía química inicialmente y luego en una neumonía bacteriana, que ha sido controlada, pero deja un efecto que requiere de tiempo para su recuperación total. Esto hace que tenga algunas dificultades que complican mi traslado a las alturas (La Paz)”, explicó Zelaya.

El ejecutivo indicó que el tratamiento para reponerse es prolongado y requiere de algunos cuidados especiales. “La parte crítica ya pasó, estuve internado unos días y luego tuve que hacer una internación domiciliaria, para evitar que alguna bacteria o virus pudiera atacarme”, dijo.

Aunque sin todavía haber tratado su caso a profundidad con las autoridades nacionales y sin una posible fecha definida para el cambio, Zelaya indicó que no se ha tomado una decisión sobre su cargo al frente de la petrolera estatal, aunque tiene intenciones de seguir colaborando con el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina y el presidente del Estado, Luis Arce.

Zelaya aseguró que sus problemas de salud no interferirán en los planes que se vienen ejecutando en YPFB, ya que se ha creado un equipo de trabajo capaz.

Cabe recordar que, Zelaya asumió la presidencia de YPFB el 23 de noviembre de 2020. En poco más de un año en el cargo se enfocó en tratar de revitalizar el sector con proyectos de exploración y acuerdos con empresas extranjeras.

Sobre la gestión que concluye, resaltó que se aplicaron mejoras, entre ellos los ingresos comparados con 2020 y la aplicación de una política de austeridad y racionalización del gasto como un mandato de Gobierno. "YPFB redujo en 45% sus gastos administrativos", precisó.

Además, se tomaron medidas de urgencia, entre ellas impulsar un plan de exploración que fueron demorados y tienen gran prospectividad, pero ahora están en franca reactivación. Están trabajando en pozos exploratorios que ya fueron terminados y este año esperan las líneas de reconexión, entre ellos ya está conectado Incahuasi V, y en los próximos meses serán Boicobo Sur y Margarita II.

Un poco sobre Wilson Zelaya

Wilson Zelaya es titulado como Ingeniero Industrial Mecánico en la Universidad Metodista de Piracicaba (Brasil, 1990), cursó una maestría en Ingeniería Mecánica en la UMSS y la CUJAE de La Habana-Cuba, en 2011. Cuenta con diplomado en Alta Gerencia en la UPSA, y una especialización en Gerenciamiento de Proyectos en McKenna School of Business, Saint Vicent Collegue.

Tiene una trayectoria profesional de más de 29 años, mayormente al servicio de YPFB. Siendo todavía joven profesional, desde 1991 ocupó durante cuatro años el cargo de Ingeniero de Mantenimiento de Equipos de Perforación en YPFB; posteriormente prestó sus servicios profesionales en la empresa Matreq, representante de equipos Caterpillar.

Seis años después retornó a YPFB, a la subsidiaria YPFB Transporte S.A., por entonces Transredes S.A., empresa en la que estuvo 19 años, empezando como Jefe de Operaciones de Gasoductos, y luego promovido como Jefe de Operaciones Líquidos Sur. A partir de ahí, fue Gerente de Proyecto Líquidos Sur, Gerente de Proyectos, Gerente Senior de Desarrollo de Negocios, Gerente de Operaciones, hasta ocupar el cargo de Gerente General, estos dos últimos por nombramiento del directorio de la empresa.

Zelaya es un fiel defensor de la nacionalización de los hidrocarburos. Su compromiso político lo ha llevado a alcanzar hitos históricos en YPFB Transporte S.A., pues, durante su gestión, desde la Gerencia General, logró colocarla como la empresa subsidiaria con mayores utilidades, incluso alcanzando un récord de utilidades superando los $us 84 millones.

