Presidente del BCB: Reservas se acercan a los $us 5.100 millones, un síntoma de la reactivación económica

El presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, afirmó que las Reservas Internacionales Netas (RIN) están cerca de los $us 5.100 millones, que sería una de las principales variables para asegurar que el país está en el camino correcto para la reactivación de la economía.

“Estamos en el camino correcto en términos de reactivar la economía y poder satisfacer las necesidades de la población”, dijo en una entrevista en el programa 'Primer Plano' de Bolivia Tv.

Según Rojas, Bolivia comenzó a tener un superávit en el balance comercial luego de varios años, puesto que sus exportaciones son mayores a las importaciones. “Este resultado implica generar una fuente genuina de recursos, de divisas”, expresó en el programa televisivo reproducido por la agencia ABI.

Agregó que otra variable importante está en las remesas enviadas de manera periódica por los bolivianos en el exterior. El sistema financiero, adicionalmente, utiliza varios instrumentos para atraer divisas al país, complementó.

En el campo macroeconómico, Rojas recordó que la inflación acumulada llegó a menos del 1% hasta julio, por lo que está dentro de los parámetros fijados y se llegará a la meta prevista para este año que es del 2,6%.

Por otro lado, aseguró que se tiene previsto reducir el déficit fiscal a través del incremento de la inversión y la reducción del gasto corriente. “Con estas dos variables se tiene previsto tener un déficit de un dígito en esta gestión. Menos del 10%”, sostuvo.

El titular del BCB afirmó que la economía muestra un dinamismo importante por los indicadores existentes, por lo que es posible que se logre la meta de crecimiento del 4,4% programada para este año.

Como se recordará el 23 de agosto, el Fondo Monetario Internacional transfirió a las cuentas del BCB una asignación correspondiente al 0,05%; es decir, un total de 230,1 millones de DEG, que equivalen a un monto de $us 326,4 millones, indicó.