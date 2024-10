Prestatarios podrán reprogramar y refinanciar el pago de su crédito, de manera voluntaria

Sobre el decreto, Montenegro explicó que las operaciones que tengan un plazo residual de hasta dos años podrán reprogramarse en un periodo no mayor a cinco años. En cambio, para el resto de los créditos, la reestructuración estará con base en la normativa emitida por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Montenegro volvió a recalcar que esta es “una medida de soporte” y no una obligación para aquellas personas que voluntariamente quieran reprogramar y refinanciar los créditos.

Desde la ASFI

La directora de la entidad, Ivette Espinoza, explicó que la reprogramación de créditos, que incluyen periodos de gracia e inamovilidad de calificación de riesgo, rige desde el 16 de agosto – a través de la Circular/ASFI/DNP/12062/2024- y posibilita a los prestatarios que por distintas razones no pudieron cumplir con el pago de sus cuotas acceder a una reprogramación de acuerdo con sus necesidades particulares.

Espinoza indicó que “para no perjudicar a los prestatarios, la reprogramación no implica cambio de calificación de deudor a una categoría de riesgo mayor, que antes se lo hacía de forma automática, y tampoco cambia el estado del crédito del prestatario”. Cuando se aplica el cambio de calificación, de A a B, por ejemplo, se impide al prestatario acceder a créditos en el futuro, lo que ahora no sucederá.