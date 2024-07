Prevén que el uranio integre el negocio de diésel por litio con Rusia

Mucho se ha especulado sobre los resultados obtenidos en la visita del presidente Luis Arce a Rusia, el pasado mes de junio. Desde proyectos para producir baterías de litio -luego de una reunión con su homólogo Vladimir Putin-, hasta la compra de diésel ruso -más barato a raíz de las sanciones por la guerra con Ucrania-, hasta ahora no hubo algo concreto.

Las especulaciones surgieron cuando Arce se encontraba en Rusia. La periodista Amalia Pando, en su programa en línea Último Momento expuso que la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) habría comunicado oficialmente, el 6 de junio, que las empresas rusas Uranium One Group Joint-Stock Company y Lithium One Bolivia Rosatom quedaron inhabilitadas en el proceso de selección de compañías para el desarrollo de proyectos de litio y recursos evaporíticos.

Horas más tarde, YLB retiró la lista de 21 empresas, de las cuales 10 quedaron habilitadas. Ese retiro habría implicado la rehabilitación de Uranium One y Lithium One para no entorpecer las negociaciones para la llegada del diésel ruso a Bolivia.

Los cuestionamientos continúan surgiendo de parte de algunos expertos, quienes han indicado que las mencionadas empresas rusas no tienen experiencia en la industrialización del litio y que su objetivo final sería el uranio que existe en el Altiplano y en la Chiquitania.

Para rematar la polémica, el 21 de junio el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, anunció que había llegado, a un puerto chileno, un buque con diésel ruso para Bolivia, pero al siguiente día, el presidente de YPFB, Armin Dorgathen, se encargó de desmentir categóricamente que ese diésel nunca llegó, pero que se estaban realizando las gestiones para que se haga realidad.

Cuestión de intereses

Para Diego Von Vacano, docente de la Universidad de Texas A&M (EEUU) y analista en temas de litio, las empresas rusas tienen interés en el litio boliviano, “pero posiblemente tengan también mucho interés en los depósitos de uranio de Bolivia”, dijo, a tiempo de mencionar que los recursos de este mineral no son grandes, pero sí importantes porque tiene su gravitación geopolítica. “Quizás por eso es que las empresas rusas también tienen mucho interés en llegar a acuerdos con Bolivia, más allá del litio”, agregó.

Indicó que las dos empresas rusas son filiales de la agencia nuclear y atómica de Rusia y que no se enfocan directamente en litio, sino en materiales para la energía nuclear, elemento importante para la transición energética.

Por su parte, Rosendo Sanjinés, experto en Física de nuevos materiales y autor del libro ‘El oro blanco de los Andes: Paradigmas de la minería e industrialización del litio en Bolivia’, el país enfrenta serios problemas con el aprovisionamiento de petróleo por falta de fondos para subsidiar las importaciones de combustibles.

“Por razones económicas, una manera de eludir este problema sería recibir petróleo ruso a precios competitivos o elevados y con facilidades de pago, pero exponiéndose a sanciones económicas de parte de Estados Unidos, puesto que las condiciones de negociación del petróleo no fueron reveladas, se infiere que el pago podría ser mediante la exportación de litio y/o de otros materiales estratégicos como el uranio y tierras raras”, indicó.

En ese sentido, para evitar las sanciones, añadió, el aprovisionamiento del petróleo ruso podría ser de manera indirecta por intermedio de otros países aliados de Rusia. “Esto no sería un problema crucial para el país. En cuanto al pago con litio, por el momento los aportes provenientes de las exportaciones de litio son insignificantes, entre 40 a 50 millones de dólares por año”.

Litio en Salar de Uyuni

​

Por otro lado, si el interés de Uranium One es el mineral uranio, el aporte del país sería nulo, según Sanjinés. “Existen algunos yacimientos de uranio en la mina Cotaje del departamento de Potosí, pero de baja ley y, por el momento no se explotan. En cuanto a las tierras raras, Comibol afirma que existen más de 17 variedades de tierras raras, principalmente escandio y el itrio en diversos yacimientos ubicados en los departamentos de Cochabamba, Potosí y Santa Cruz, pero sin dar mayores informes sobre la ley ni el volumen de los minerales”, sostuvo el experto.

¿Litio por diésel?

El ex dirigente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Ramiro Subia, desde la clandestinidad se comunicó con EL DEBER para denunciar que el presidente Luis Arce fue a Rusia a “lotear” el salar de Uyuni y a intercambiar suministro seguro de diésel por ventas futuras de litio.

De acuerdo con Subia, la segunda convocatoria para el desarrollo de proyectos de litio, en la que se presentaron las 21 empresas, tendría que aplicarse la tecnología Extracción Directa de Litio (EDL) no solo para el salar Pastos Grandes, sino para Uyuni. “Es algo muy extraño porque en esta segunda convocatoria aparece Uranium One y también Rosatom, como para que estas dos empresas rusas se aseguren la participación de esta segunda convocatoria”, afirmó.

El ex dirigente de Comcipo expresó que “eso es completamente inaceptable para el pueblo potosino. No nos olvidemos, como antecedente muy importante, que por redes sociales y medios de comunicación, ha circulado la fotografía del hijo de (el Presidente) Arce con los rusos. Entonces el tiempo nos da la razón, las dudas que teníamos como potosinos, hay grandes indicios que el Gobierno está negociando a espaldas de pueblo potosino, traicionando al país y el negocio del litio”, aseveró Subia.

El analista y ex ministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos, sostuvo que el Gobierno ha tratado de conseguir diésel que tiene un menor precio por las sanciones que tiene la empresa petrolera rusa Lukoil y otras por la invasión de Rusia a Ucrania, las cuales no pueden comercializar sus productos en cualquier parte del mundo, y si comercializan, las empresas que compran o que prestan servicios, pueden ser penalizadas.

“El gobierno de Bolivia se da cuenta (de la situación) cuando el diésel está por llegar a puertos chilenos y las autoridades de ese país han prendido las alarmas y han impedido que ese barco no atraque en sus puertos y, entonces, comienzan los desmentidos en las autoridades de Gobierno y, finalmente un ministro sale y dice que el barco se había dañado y que se había retornado”, relató.

De acuerdo con Ríos, había una buena intención del Gobierno de conseguir diésel ruso, pero las operaciones fueron un “fiasco”. Reveló que, por ejemplo, algunos países compran el mismo combustible a través de terceros o traders, lo que encarece el costo final. “Lo que podemos decir, a ciencia cierta, es que el diésel ruso no ha llegado, no existe en este momento y todo lo que se ha hecho, no ha podido ser cumplido”, finalizó Ríos.

YLB: hubo “mala información” en torno a la segunda convocatoria sobre el litio

La presidente de YLB, Karla Calderón, explicó que hubo “bastante mala información” en los anteriores días en torno a la segunda convocatoria para el desarrollo de proyectos en tema de litio y recursos evaporíticos.

Indicó que desde el lanzamiento de la convocatoria, en enero, las listas de evaluación se han registrado en el portal digital oficial, así como en la página de Facebook, donde cada etapa fue explicada con los seleccionados que hubieran pasado a las siguientes fases.

“Lo que se publicó directamente en algunos medios es, justamente, correos que hubieran sido intercambiados entre las empresas, listas que no fueron publicadas en ningún momento. Todas las listas que se publicaron, en ningún momento se cambiaron, porque eso directamente tildaría de una falta de transparencia en todo este proceso”, mencionó.

Indicó que fueron 10 empresas cuyos proyectos pasaron una evaluación financiera y el restante “se las dejó en una lista de espera” para una segunda etapa de negociaciones.

Consultada sobre la experiencia de las empresas rusas en materia de litio, Calderón afirmó que Uranium One tiene experiencia en el área de metalurgia, pero que hace poco adquirió las patentes para desrrollar proyectos de litio. “Con la empresa Uranium One se tienen ya convenios firmados para el desarrollo de proyectos en Uyuni y Pastos Grandes. Se tienen firmados también convenios con las empresas chinas CBC y Citic”, señaló la presidente de YLB.

LAS SANCIONES DE EEUU Y LA UE SOBRE RUSIA

Activos. La Unión Europea (UE)ha prohibido a las instituciones financieras de la UE realizar transacciones con el Banco Central de Rusia y con varios bancos rusos.

Swift. La UE también ha excluido a varios bancos rusos del sistema Swift, un sistema de mensajería global que facilita las transferencias bancarias internacionales.

Comercio. Se han prohibido la importación a la UE de una serie de productos rusos, como el carbón, el petróleo, el acero y el aluminio. También se han prohibido la exportación a Rusia de una serie de productos de alta tecnología, como semiconductores y software.

Congelamiento. EEUU ha congelado los activos de varias financieras rusas, incluyendo el Banco Central de Rusia. También ha sancionado a varios bancos rusos individuales.

Import-export. Al igual que la UE, Estados Unidos ha prohibido la importación a EEUU de una serie de productos rusos, como el petróleo, el gas natural, el carbón y el aluminio. También ha prohibido la exportación a Rusia de una serie de productos de alta tecnología, como semiconductores, software y equipos de perforación petrolera.

Sanciones. Las sanciones impuestas por la UE y EEUU tienen diferentes niveles de severidad. Algunas prohíben solo el comercio de ciertos productos específicos, mientras que otras son más amplias e implican la congelación de activos e incluso la prohibición de viajar para las personas y entidades involucradas.

PUNTO DE VISTA

La extracción del litio requiere de alianzas

Por Rosendo Sanjinés, experto en Física de nuevos materiales y miembro del Club de Ginebra



La empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos desea integrar las tecnologías EDL al proceso de extracción de litio en los salares de Uyuni, Coipasa y Pastos Grandes.

Hasta el día de hoy, YLB ha firmado únicamente convenios de intención y no contratos con las empresas chinas y rusas. Todo contrato tiene que ser aprobado por el poder legislativo. Por lo tanto, no hay nada concreto al respecto. Ya pasaron más de dos años y las empresas chinas o rusas no han demostrado la viabilidad industrial de las técnicas EDL en las salmueras Uyuni o Coipasa.

Por otro lado, dos o tres años no son suficientes para la construcción de plantas industriales con capacidad de producción de 25.000 toneladas de carbonato de litio por año. Probablemente, en el mejor de los casos, se requiera cinco a siete años antes de entrar en una producción industrial con tecnología EDL como lo demuestra el caso de la empresa Eramine, que tardó más de cinco años en poner en marcha su planta industrial en Salta-Argentina.

En cuanto a la explotación del uranio y de tierras raras o de otros minerales estratégicos (cobalto, níquel, manganeso, etc), la situación es aún peor porque no existen proyectos avanzados de exploración, evaluación ni de extracción de estos minerales.

Quince años perdidos sin alcanzar los objetivos fijados, demuestran claramente que llegó la hora de abandonar estrategias de mero interés político y de encarar el problema industrial del litio con pragmatismo empresarial.

La extracción del litio requiere de alianzas estratégicas con empresas extranjeras que aporten inversiones millonarias, experiencia industrial y ofrezcan tecnologías avanzadas y probadas. Por lo tanto es necesario modificar las leyes actuales sobre el litio para firmar contratos sobre nuevas bases sólidas con apoyo del pueblo.