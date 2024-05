Privados tienen hasta el 30 de junio para acreditar cumplimiento del incremento salarial

De acuerdo con el director general de Trabajo, Yecid Mollinedo, la acreditación del incremento salarial del 3% y de un 5,85% al salario mínimo nacional realizado en el sector privado deberá ser presentando hasta el 30 de junio de la presente gestión.​ Mollinedo precisó que, hasta el 30 de junio, el empresariado deberá presentar tres documentos . La declaración jurada con la cantidad de trabajadores beneficiados, la planilla con la cantidad de trabajadores y el convenio suscrito con sus empleados donde se registra el incremento que no puede ser menor al 3%.

Ante la consulta de que si es posible pagar este beneficio con otro tipo de productos , Mollinedo puntualizó que la norma no autoriza el pago en especies, “pero se puede hacer alguna excepción, pero de forma general eso esta prohibido”.

En cuanto a las denuncias si es que no se cumple con lo determinado por la ley, Mollinedo sostuvo que cualquier trabajador que considere que no se respetó su derecho podrá hacer la respectiva denuncia, pero aclaró que la misma no podrá ser anónima, pues para llevar a delante la denuncia se necesita conocer los datos del denunciante.