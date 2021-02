Problemas con Internet no solo radican en fallas de proveedores, sino también en la atención al público

Escucha esta nota aquí

Las quejas sobre los sorpresivos cortes en la conexión de Internet, más allá de las fallas de los proveedores internacionales, según los analistas consultados, son el resultado de un conjunto de elementos que van desde la calidad de los equipos, el sistema de instalación, la cantidad de dispositivos conectados y los canales de quejas habilitados para los usuarios

Franklin Vega, ingeniero en sistemas y telecomunicaciones, hizo notar que si bien se pudo confirmar que las fallas en Internet son resultado de problemas con los proveedores internacionales, estos casos son fortuitos, no recurrentes y que si se repiten otros son los problemas que deben ser considerados.

Vega hizo foco en que, debido a la exponencial demanda de Internet, el tráfico de datos satura las conexiones y afecta a los equipos, por lo que se los debe revisar y comprobar si son lo suficientemente potentes para generar una adecuada conexión en este escenario de teletrabajo y educación a distancia.

Marcelo Espinoza, experto en sistemas y activista del grupo 'Más y Mejor Internet', sostuvo que, si el problema de conexión es repentino se puede interpretar como falla del proveedor, pero si es constante el problema está relacionado con el tipo de conexión, con la antigüedad de router y con el tipo de cableado.

Espinoza detalló que si la conexión es con un cableado de cobre ya se pierde velocidad a diferencia del cable de fibra que es más veloz. También hizo notar que es importante observar cuantos dispositivos están conectados al mismo tiempo, porque eso de alguna manera afecta la velocidad y el ancho de la banda.

El especialista, al igual que Vega, resaltó que es importante revisar que no haya conexiones externas que están de forma silenciosa aprovechando nuestra cuenta de Internet y que si se busca una mejor cobertura no es una mala idea de adquirir un repetidor de señal que puede mejorar la conexión, no así la velocidad.

Sobre el tema desde la Cooperativa de Telecomunicaciones Santa Cruz (Cotas), indicaron que hubo un corte en el enlace internacional y que inmediatamente activaron la red de respaldo, por lo que se generó intermitencias durante algunas horas. Luego se restablecieron la conexión con la red principal de fibra óptica.

“Ahora estamos realizando gestiones con proveedores para incrementar la capacidad de la red de respaldo”, detallaron desde la cooperativa.

Atención al público

Para Espinoza, la salida de los números gratuitos de atención al público tanto en Cotas como Tigo, no hacen otra cosa que generar mayor incertidumbre en los usuarios que llaman para tener alguna explicación sobre las fallas del servicio de Internet.

Que reemplacen la atención con números de WhatsApp para Espinoza provoca una mala atención, pues los tiempos son más largos y muchas veces no se atienden los reclamos.