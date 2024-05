Producción de cocaína ‘aporta’ con más de $us 800 millones a la economía boliviana, según el Cedla

Según el documento al que tuvo acceso EL DEBER, los eslabones nacionales vinculados a la producción y el tráfico de cocaína, podrían obtener ingresos por $us 835 millones, que estarían circulando en el país.

“Sin embargo, esta actividad ilícita no sólo tiene implicaciones en la economía, sino también en la política y la sociedad bolivianas, además de producir efectos en otras actividades legales e ilegales con la intención de borrar sus huellas” , expresa el documento.

El estudio señala que los ingresos por exportación de cocaína estarían entre el 26% ($us 1.843 millones) y el 41,3% ($us 2.880 millones) de las exportaciones legales registradas el año 2020 ($us 6.974), dependiendo del precio de comercialización en frontera.