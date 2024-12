Producción de pollo, carne y chancho, en riesgo sin provisión normal de diésel

Jorge Méndez, presidente de la Asociación Departamental de Porcicultores Santa Cruz (Adepor), dijo que como sector no garantizan el abastecimiento del producto ante la falta de condiciones para poder entregar el mismo a los centros de abasto.

“El problema fundamental y por el cual estamos recibiendo los daños es, fundamentalmente, la falta de diésel. Para enviar animales de nuestras granjas y unidades productivas a los centros de consumo, necesitamos carreteras expeditas y el camión con tanque lleno de diésel, pero si no hay eso no podemos llegar a los mercados, no solo de Santa Cruz sino de otros departamentos”, dijo el representante del sector.