Productora audiovisual Mediapro admite el pago de sobornos para conseguir los derechos de Mundiales

Escucha esta nota aquí

El grupo audiovisual español Mediapro ha reconocido, a través de un comunicado, que empleados de Imagina Media Audiovisual SL, empresa en las que tiene participación accionarial, pagaron sobornos millonarios a directivos de la FIFA para obtener los derechos televisivos de las fases clasificatorias de los Mundiales de Fútbol del 2014, 2018 y 2022, según revela una nota publicada en el diario peruano Gestión.



“Imagina reconoce su responsabilidad, como persona jurídica, por la conducta delictiva de sus representantes, y que dicha conducta delictiva de la que Imagina fue responsable incluyó el pago de sobornos para la compra de los derechos audiovisuales de la fase de clasificación en las regiones de Centroamérica y Caribe (Concacaf) para los campeonatos del Mundo de Fútbol del 2014, 2018 y 2022, vulnerando la legislación de los Estados Unidos”, admite Mediapro en una nota publicada en su página web.



Según el propio grupo audiovisual, en dicha conducta estuvieron implicados tres empleados, “dos de los cuales se declararon culpables del pago de numerosos sobornos, y el tercero, un ex codirector general de Imagina, aceptó el pago de un soborno de $us 1,5 millones a fin de adquirir los derechos de los clasificatorios y autorizó, dirigió y facilitó el pago de $us 500.000 de dicha cantidad total”.



En este sentido, Imagina, que asegura que despidió a estos tres ejecutivos de la compañía en diciembre del 2015, “reafirma su aceptación de responsabilidad por los hechos detallados en el Acuerdo de No Enjuiciamiento alcanzado con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hace más de dos años, en julio del 2018”.