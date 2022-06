Productores de huevo reportan pérdida por $us 6 millones y advierten que habrá escasez del alimento

Escucha esta nota aquí

La crisis por la escasez del maíz se acentúa más en el sector pecuario. Este lunes, la Asociación Nacional de Avicultores (ANA) informó que los productores de huevo tuvieron pérdidas por $us 6 millones debido al encarecimiento de este insumo, vital para la actividad. No es la única mala noticia, los avicultores advirtieron que, si persiste la falta del grano, no se garantiza la provisión del alimento en el país.



La situación fue informada este lunes, 6 de junio, en una conferencia conjunta realizada por ANA y las Asociaciones de Avicultores tanto de Cochabamba y Santa Cruz, que son los departamentos que concentran la mayor producción de huevo.

Ricardo Alandia, presidente de ANA sostuvo que la cosecha de maíz no fue la esperada y esto ha generado incertidumbre dado que los productores no encuentran cómo alimentar a sus aves. Además, aclaró que el grano, que vende a precio subvencionado la Empresa de Apoduyo a la Producción de Alimentos (Emapa) no llega a todos y es insuficiente para atender la demanda.

Ante esta situación, Alandia dijo que muchos productores han optado por descartar a sus aves al no tener con qué alimentarlas. Esta situación, provocará que a mediano plazo falte huevo en el mercado nacional, advirtió el dirigente.

“Los productores de huevo requieren 30.000 toneladas de maíz al mes. Pero el incremento de precios generó una descapitalización entre los productores, generando una pérdida de $us 6 millones, esto se refleja en una venta de gallina de postura y un retraso en el repoblamiento de los granjas, por lo que los productores advierten que puede haber un problema de abastecimiento de huevo”, alertó el dirigente.

A nivel nacional existen 413 productores de huevos, que tienen una población de 9 millones de gallinas que producen 186 millones de huevos al mes. A nivel nacional se tienen un consumo per cápita de 195 millones. Siendo los principales departamentos productores Santa Cruz con un 49%, Cochabamba con un 42% y el resto de los departamentos, con un 9%.

“El alimento se elevó en un 22%, es decir, de 295 dólares la tonelada a 360 dólares. Ante la crítica a situación en la que nos encontramos instamos al Gobierno nacional a tomar medidas urgentes en la provisión de este insumo y mejorar los procesos de administrativos de Emapa para el abastecimiento a todos los productores”, pidió Alandia.

En reiteradas ocasiones tanto Emapa como el Gobierno negaron que exista una escasez de maíz y aseguraron que, desde el sector productivo se busca generar una sensación falsa desabastecimiento del grano, para obligar el uso de biotecnología y a la importación de grano genéticamente modificado.

De esta forma desde el nivel estatal han dado por cerrado el tema y se mantienen en la teoría de que el maíz existe en abundancia y que el impacto de la sequía es mínimo.

No obstante, los productores avícolas de Santa Cruz y Cochabamba indicaron que la falta de maíz es real, por lo que urge la importación del grano.

Los avicultores señalaron que, por años, el sector importó maíz transgénico para alimentar a sus aves por lo que cuestionaron que ahora se restrinja la compra de este producto.

