Productores de leche, pollo y cerdo piden al Gobierno liberar las importaciones de maíz

Escucha esta nota aquí

Por Walter Vásquez​

Los productores de leche, de carne de pollo y de cerdo se declararon en emergencia y pidieron al Gobierno la liberación de las importaciones de maíz, ante la “inoperancia” de Emapa, que no puede garantizar el abastecimiento para la producción de estos alimentos.

“Nuestros sectores están en emergencia porque tenemos problemas con el aprovisionamiento de maíz”, remarcó Omar Castro, presidente de la Asociación de Avicultores (ADA) de Santa Cruz.

“Solicitamos que el Gobierno libere completamente la venta de maíz de Emapa” y si tiene “problemas” con el stock del grano “debería importar para abastecernos o liberarlas para que los productores puedan importar”, afirmó Mauricio Serrate, presidente de la Federación Departamental de Productores de Leche (Fedeple).

“La falta de maíz está poniendo en peligro la seguridad alimentaria del país”, por lo que “pedimos que se libere la importación del grano de los países circundantes, porque si no vamos a tener un gravísimo problemas”, agregó.

La falta de alimentos representa una gran preocupación para ADA, ya que Santa Cruz produce el 75% del pollo parrillero que hay en el país, el 90% del pollito bebé y el 55% del huevo. Si esta situación continúa, la oferta nacional de pollo y huevo puede disminuir en unos 45 días, dijo castro.

“Nuestros animales no tienen qué comer”, remarcó por su lado Jorge Méndez, presidente de la Asociación Departamental de Porcicultores de Santa Cruz (Adepor).

“Desde finales de noviembre (de 2021) no hemos recibido un solo grano de maíz hasta hoy. Es más, han hecho comprar el maíz a los productores, pero no se los han entregado, y hoy están queriendo devolverles el dinero porque no hay maíz y si lo hay está con una serie de problemas que en este momento son insalvables”, dijo Méndez, representante de una actividad que cada mes produce 7.000 toneladas de carne de cerdo para el mercado cruceño, para lo cual necesita 21.000 toneladas de maíz.

En el caso de los avicultores, Emapa suspendió la comercialización del maíz el 15 de diciembre de 2021 para realizar un balance de gestión y levantar su inventario, pero estas ventas no se reiniciaron sino hasta el lunes pasado y con recortes.

“Nos dan 30 toneladas que son insuficientes para completar la cría de los pollos”, apuntó Castro, que pidió que Emapa explica las razones de este recorte.

El 13 de marzo pasado, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, garantizó el abastecimiento de maíz para los sectores avícola, porcinocultor y ganadero, ya que con la nueva cosecha se prevé acopiar cerca de 80.000 toneladas de maíz con los que se asegura la producción de huevo y de carnes de pollo, res y cerdo a precio justo.

“El anterior semestre, hemos estado sufriendo por la burocracia y la ineficiencia de Emapa, dado que los asociados tenían que esperar hasta seis meses para comprar el maíz”, sostuvo el representante de los avicultores.

“También tenemos asociados que desde diciembre pagaron por maíz y hasta la fecha no se les ha dado el grano. Es más, a unos cuantos de ellos se les ha pedido que mediante cartas soliciten la devolución del dinero”, agregó.

Mientras Emapa vende el quintal de maíz a Bs 56, la escasez de maíz ha causado que el precio del producto aumente a Bs 80 en el mercado tradicional a Bs 92, con tendencia a seguir subiendo, detalló Castro.

“Los sistemas y procedimientos de entrega de granos de Emapa son anacrónicos, engorrosos, lo único que hacen es malversar los productos que nos tienen que entregar”, dijo Serrate, cuyo sector exigió que se transparenten las operaciones de Emapa y que se realicen auditorías para saber “a dónde se han ido esos granos” que deberían llegar a los productores.

Los empresarios pidieron, además, que se investigue irregularidades como el que se hayan sacado de Emapa granos utilizando nombres de otros productores, algunos de ellos fallecidos.

“Emapa tendría que ser un regulador de precios en el mercado, pero se está convirtiendo en un competidor nuestro, porque compra granos en el mercado y ese grano no está satisfaciendo la necesidad de los productores”, indicó Serrate.

“Los sectores productivos cruceños", en especial Fedeple, ADA y Adepor, “tenemos un trato discriminatorio por parte de estas entidades del Estado”, lamentó el ejecutivo.

Lea también ECONOMÍA Falta harina y suben de precio tres insumos claves para panificadores El precio de la lata de manteca de 17 kilo se elevó de Bs 180 a Bs 220. El quintal de azúcar se encareció de Bs 140 a Bs 175. Mientras que los 10 kilos de mantequilla treparon de Bs 185 a Bs 250. Hay preocupación

​