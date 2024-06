Propietarios de farmacias salen a las calles: “No aumentamos los precios de medicamentos; son los proveedores”

“ Nosotros no somos los que aumentamos el precio de los medicamentos, si no son nuestros proveedores, la industria farmacéutica, importadores, quienes con mucha frecuencia nos han estado haciendo llegar en nuestras facturas con montos incrementados”, dijo Marianela Callisaya, dirigente de las farmacias en La Paz, según un reporte de la Red Erbol.

Las farmacias entregaron sus descargos al viceministro, para evidenciar que no son responsables del incremento de precios. Además, quedaron en realizar mesas técnicas con diferentes sectores relacionados con el tema de los medicamentos.

La dirigente recalcó que las farmacias no producen ni importan los medicamentos. “Esa es nuestra molestia, hacerle conocer al licenciado Silva, que nosotros no somos los culpables y nos están diciendo que somos agiadores, especuladores ”, lamentó.

En Cochabamba, también rechazaron las acciones del viceministro Silva. “La farmacia se respeta, no somos los responsables del alza de precios, no nos pueden tildar de especuladores”, dijo una representante del sector a radio Pío XII.

El viceministro, por su parte, consideró que las farmacias se movilizan porque no quieren los controles a la venta de los médicamentos.

“Esta protesta que han realizado no es por la falta de atención o de reunión, es porque están en contra de los controles. No quieren que hablemos del agio, de la especulación y bueno a ver veremos por qué motivos a ellos no les gustan los controles que estamos realizando”, sostuvo Silva.