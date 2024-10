Protesta agudiza escasez de alimentos y triplica los precios en los mercados

“Por el momento, las pérdidas que se han acumulado en esta primera semana de bloqueo ascienden aproximadamente a unos $us 2 millones. Esto se va a incrementar ya de manera más rápida, en función de que se han caído los precios en Santa Cruz. Al productor ya se le está pagando Bs 2,50 menos en granja y ya no está cubriendo costos”, señaló Castro.

Iván Carreón, representante del sector avícola en Cochabamba, dijo que además de no poder exportar los pollos, no están llegando los insumos como la soya y el maíz de Santa Cruz.

“Al no llegar los insumos se van a tener pollos pequeños en el mercado y tampoco están llegando los pollos bebés para repoblar las granjas. Por lo tanto, si esto no se soluciona, nosotros como avicultores cochabambinos no vamos a poder garantizar el suministro normal de la carne de pollo para fin de año”, indicó Carreón.

“Sin combustible no se mueve ni una máquina y el sector se para. Ahora estamos viendo que el diésel no está para los productores; por lo tanto, si no tenemos el combustible no va a existir la campaña de verano y no se podrá concluir la siembra”.