Puerto Arica revela que demora de ASP-B para definir rebaja de tarifas perjudica a los importadores bolivianos

La Empresa Portuaria Arica (EPA) cuestionó la decisión de la Administración de Servicios Portuarios Bolivia (ASP-B) de no suscribir un acuerdo de descuentos tarifarios de largo plazo, señalando que esta negativa perjudica a los importadores del vecino país, que son los clientes y beneficiarios finales del puerto.



El gerente general de la EPA, Rodrigo Pinto llamó a la ASP-B “a suscribir el acuerdo consensuado al que llegamos en la Comisión Técnica Comercial, conformada por la ASP-B, EPA y el concesionario TPA entre los días 29 y 30 de julio en Arica. No resulta creíble que la ASP-B desconozca ese acuerdo y ahora pida 6 meses más para revisar un tarifario que ya conoce”.



Pinto señaló que la EPA ha tenido “diligencia, responsabilidad y flexibilidad con la ASP-B, propiciando tempranamente la firma de un acuerdo. “Le avisamos en febrero, en marzo, abril, mayo y junio. No parece serio ni razonable que vencido este acuerdo, recién se nos señale que van a estudiar el tarifario de los servicios y tarifas que ocupan habitualmente y desde hace largo tiempo”.



El máximo ejecutivo portuario precisó que “el problema de demorar la firma, sólo perjudica a los importadores, que deben ser intermediados y representados por la ASP-B. Hoy esos importadores deben pagar las tarifas públicas sin los descuentos que ofreció el puerto, debido a que la ASP-B, primero, dejó pasar el tiempo desde febrero, y segundo, se niega a suscribir el acuerdo a tres años que habíamos consensuado, con pretextos que no parecen serios ni razonables”.

El jueves, el gerente de la ASP-B, Dante Justiniano, dijo que la propuesta tarifaria de Puerto Arica requiere un análisis profundo y se ha solicitado un lapso de seis meses para revisar; porque hay tratados internacionales de por medio. "Si bien es cierto que hay una concesionaria, nosotros como Gobierno debemos velar por nuestros operadores de comercio exterior. Entonces, pedimos un plazo para estudiar la situación y no perjudicar el normal desenvolvimiento de los operadores", sostuvo el funcionario.





Acuerdo trianual



Sobre el acuerdo alcanzado con la ASP-B en la Comisión Técnica Comercial a fines de julio en Arica, Pinto destacó que la propuesta acogió las tres peticiones realizadas por la ASP-B durante las negociaciones.



“La ASP-B nos pidió ser comprensivos con la situación económica de Bolivia en pandemia, otorgando un mayor plazo para la vigencia del acuerdo. Esta petición la aceptamos, consensuando 3 años de duración para el nuevo acuerdo. También acogimos la solicitud de un mayor descuento promedio que en 2019 y por eso se consensuó un 38%. Y además se agregó el servicio a las cargas de proyectos de obras civiles a la batería de descuentos, totalizando 23 servicios con tarifas rebajadas. No vemos ninguna razón técnica ni comercial para pedir más tiempo, si las cifras y plazos están claros y en función de lo que la ASP-B nos solicitó”, puntualizó.



Finalmente, Pinto indicó que “en todo caso, como puerto nos mantenemos disponibles para suscribir un acuerdo en los términos consensuados el pasado 30 de julio, pensando siempre en los importadores bolivianos, como beneficiarios finales del puerto.”