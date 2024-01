Pugna interna en Fegasacruz habla de malos manejos económicos; su actual presidente niega renuncia

“En razón de ciertos comunicados malintencionados, me permito aclarar, que sigo ejerciendo mis funciones de presidente de Fegasacruz, sin que se hubiera producido ninguna causal para mí sustitución legal, es decir, no he muerto, no he renunciado, ni tengo ningún impedimento legal para el ejercicio de mis funciones, en consecuencia, advierto a quien esté obrando en contrario, de forma ilegal e ilegítima, que será pasible de responsabilidades y de las acciones legales que prometo formalizar, pues soy un personero electo, mi periodo se extiende hasta el 24 de febrero de 2024 y se me sustituirá solamente en debido proceso electoral dentro de la próxima Asamblea Ordinaria”, puntualizó Castedo.