¿Qué aspectos faltan reglamentar para devolver las aportaciones?

Personas que actualmente no cuentan con una fuente de trabajo aguardan que el Gobierno dé luz verde para que puedan acceder de forma parcial o total de sus aportes; sin embargo, todavía tendrán que esperar a que esta ley sea reglamentada. Pero ¿qué es lo que se debe reglamentar?, es lo que se preguntan los futuros beneficiarios.

Patricia Mirabal, directora general de Pensiones, señaló que todavía no cuentan con los parámetros que serán tomados en cuenta; sin embargo, se atrevió a mencionar algunos aspectos primordiales que serán incorporados en el proceso de regulación.

“Estamos pensando que el cobro se lo haga a través de ventanillas financieras, en este momento no estamos en condiciones de decir cuáles, porque quienes tienen que habilitarlas son las administradoras de fondos de pensiones”, indicó.

Por otra parte, Mirabal adelantó que están proyectando que el pago se haga una sola vez, es decir que la persona vaya a la entidad financiera, haga el retiro de su estado de ahorros provisional en una sola acción.

“Algo que también se tiene que reglamentar es el periodo del tiempo que tendrá vigencia esta disposición legal, no se olviden que esta ley es excepcional y por única vez, entonces nosotros tenemos que dar un periodo de tiempo”, acotó.

Otro de los factores que están consideradas incluir en su reglamentación, según Mirabal, es que las AFP, acompañado del órgano ejecutivo, presenten campañas de difusión en donde expliquen los parámetros y requisitos que tendrán que presentar los beneficiarios para acceder a esta ley.

“Algo que también creemos que debe estar dentro de la norma es aquel control para aquellas personas que siempre quieren abusar de otras, y aquel que haga un cobro indebido a una persona que no le corresponda beneficiarse, ya sea asegurado o particular, va a tener una acción legal correspondiente porque no podemos permitir abusos de algunas personas que quiera beneficiarse de algo que no le toca”, agregó.

Para concluir, Mirabal adelantó que otro punto que será puesto a consideración es que las AFP puedan contar con registros digitales y físicos que permitan tener el control y archivo de las solicitudes de devolución.

“Estas deben estar bien resguardadas y bajo controles suficientes como para que la gente que quiera hacer la reposición, cuando tenga la liquidez correspondiente, cuente con toda la información y no le sea difícil a la AFP registrar aquella reposición con los rendimientos correspondientes”, concluyó.



