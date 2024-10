¿Quiénes pueden reprogramar o refinanciar sus créditos?

6. La nueva disposición establece que las reprogramaciones y refinanciamientos “ podrán contemplar períodos de gracia y/o prórroga” , así como otros mecanismos favorables, que brinden una solución particular a cada deudor.

7. Tome en cuenta que la reprogramación de aquellas operaciones crediticias que tengan un plazo residual de hasta dos años, no debe ser mayor a un período de cinco años .

9. Sepa que la reprogramación y refinanciamiento, es voluntaria y no implica una recalificación, ya que los deudores afectados no pueden cumplir con sus obligaciones debido a factores externos, como desastres naturales o conflictos sociales que afectan su economía, y no por su propia gestión financiera, lo que les protege de penalizaciones.