Radicalizan bloqueo en Los Negros: rechazan el acuerdo con el Gobierno porque en la zona "no se cultiva coca"

“Los valles cruceños, la provincia Florida no somos zona roja, no se cultiva coca, no deben tratarnos como en los otros departamentos donde sí cultivan coca y la utilizan para hacer pichicata (cocaína). Por lo tanto, deben tratarnos de una forma diferente, porque he visto en las redes sociales que la ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos) ha emitido una resolución exclusiva para otras regiones. Ese es nuestro fin, que nos incremente ese cupo de gasolina y de diésel (120 litros) para los valles y la provincia Florida”, dijo un dirigente campesino a Radio Comunitaria Pampagrande.