Rafael Loayza: “La mayoría de las empresas no tiene presupuesto de ventas”

El economista Rafael Loayza tiene 25 años de experiencia profesional, 20 de ellos dirigiendo equipos comerciales. En todo este periodo tuvo la oportunidad de trabajar en varias empresas. Hoy se dedica a la formación en ventas con nuevas estrategias y conceptos. Alista un curso en Cochabamba este mes de junio, el 25 y 26. Luego viene Santa Cruz, los días 4 y 5 de julio. Y en La Paz será el 25 y 26 de julio. El horario es de 9:00 a 12:00, son tres horas por día.



_En ventas ¿qué es lo que no te enseña la universidad?

De hecho, en las universidades no se enseña, curiosamente, y esto lo digo con plena convicción, por lo menos hace bastantes años que venía siguiendo los programas académicos y no encontraba en las carreras de ingeniería comercial un contenido amplio y específico en ventas. Un ingeniero comercial, un administrador de empresas, cualquier persona que al final termine dirigiendo un negocio no tiene una formación en el área de ventas, y menos aún en el gerenciamiento de un equipo comercial.



_¿En qué áreas se debe enfocar el líder?



Se trata de cómo poder lidiar con situaciones complejas, que siempre se van a dar, cómo diseñar sistemas de incentivos y cómo segmentar la fuerza de ventas, es decir, cómo dimensionarla en cuanto al tamaño.



Los recursos van a permitir elevar el potencial del equipo, hacerlo altamente productivo. Uno puede tener ciertas condiciones o valerse de ciertos recursos, como la capacitación, la motivación, la presión, pero a eso se suma una serie de factores que son muy importantes para saber: ¿cuántos vendedores debo tener? ¿qué perfil de vendedor debo contratar? ¿cómo diseño? Es importante tenerlo claro. Y, bueno, trabajar con el perfil del vendedor correcto. Eso es súper importante.



_¿Cómo se logran equipos de mayor productividad en ventas?



Es una pregunta con una respuesta compleja, ¿no? Si hubiese una receta, yo me animo a decir que hay que tener bastante definido y claro lo que se espera de ellos. Ahí hablamos de las expectativas.



Pero además de eso, también tener un sistema de incentivos acorde que direccione hacia el logro de objetivos. Me ha sorprendido la cantidad de empresas que no tienen un presupuesto de ventas y ni siquiera han definido cuánto quieren o deben vender.



Hay que diseñar ese presupuesto en función a los resultados del año anterior, resultados históricos, en función a lo que el mercado más o menos crece.



_¿Se puede aplicar el coaching para resolver conflictos e incrementar los ingresos en la empresa?



Para tratar de entender el problema que está generando una situación que no permite elevar el desempeño del vendedor. Entonces, partimos de las creencias, inclusive.



El líder de ventas debe estar en constante formación, elevar el potencial, resolver estos conflictos que se pueden dar, desafiarlo al vendedor; porque al final, todo está en nuestras cabezas.



Me gusta hablar de un concepto que se llama termostato financiero. Quiere decir, así como hoy tenemos una cierta temperatura regulada, porque el termostato del aire acondicionado está seteado, está configurado a 22, 23 grados, en nuestra cabeza todos tenemos un termostato financiero que nos impide ganar más dinero.



_¿Las ventas evolucionaron?



Sí, pero Santa Cruz no se ha quedado al margen y Bolivia tampoco. La competencia te obliga a ser más competitivo, a tratar mejor a tu cliente.



Y la venta se relaciona con el famoso concepto de la experiencia del cliente: cómo generar momentos ¡Wow!. Entonces, ¿quién me ofrece más por mi dinero en términos de calidad, de servicio, de costo-beneficio?