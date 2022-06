Raúl Cano Ricciardi: “En Paraguay queremos atraer a las empresas bolivianas”

Escucha esta nota aquí



Abierto y amable, sobre todo optimista, así es Raúl Cano Ricciardi, viceministro de Relaciones Económicas e Integración de Paraguay, que espera el arribo de más empresas bolivianas a su país que se muestra amigable con el inversor.

_ ¿Cómo está la relación entre Bolivia y Paraguay?

El comercio bilateral sumó $us 120 millones en 2021 con una balanza comercial favorable a Bolivia. Por eso estamos ofreciendo a los empresarios bolivianos aumentar el comercio y la inversión.

Somos una economía abierta y queremos atraer a empresas bolivianas para que inviertan y usen a nuestro país como una plataforma para hacer sus negocios. Estamos muy interesados en importar productos bolivianos, con buena aceptación en las góndolas paraguayas y queremos estimular eso.



_¿Qué beneficios tributarios ofrecen a los inversionistas?

Hay la Ley 60/90 de inversiones, que exonera de aranceles y del IVA para las maquinarias para incorporar procesos productivos y darle origen paraguayo. Además, de un régimen para importar materia prima, cuando no haya producción local con arancel cero, para procesos productivos básicos.

Tenemos el régimen de maquila, para la incorporación de valor agregado al sector productivo nacional y extranjero. Hay la Ley de Concesión para obras de gran envergadura, donde las firmas construyen infraestructura que pasa a manos del Estado, que paga la deuda.



_ En los reportes de inversión extranjera no se ve el nombre de Bolivia ¿Esperan mejorar esta situación?

Claro. Hicimos una presentación con la identificación de los países que están invirtiendo en Paraguay, todavía no vimos a Bolivia. Pero la llegada de este grupo empresarial es el paso importante previo para poder tener esos guarismos bien reflejados en la inversión extranjera directa.

Hay muchas empresas bolivianas que ya están y otras que están viendo las oportunidades y en el futuro cercano, queremos atraer a las empresas bolivianas para que inviertan y trabajen en Paraguay.

