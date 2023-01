Rebranding y segmentación, tendencias clave para este 2023

“Ahora el pez rápido se come al lento”, aseveró Germán Baher , especialista en planning estratégico y experto en branding, creatividad y diseño.

Con él coincidió José Luis Gómez , especialista en temas de comunicación, marketing y publicidad. “Es como un campo de guerra donde compiten grandes, medianos y pequeños porque el algoritmo no se basa en el prestigio o tamaño de la marca, sino en el algoritmo, excepto si se invierte en publicidad, por eso la tendencia está en segmentar muy bien, focalizar”, explicó.

La primera es el uso de nano (hasta mil seguidores), micro (de mil a 50 mil), y mid influencers (entre 50 y 100 mil). Cabrera aclaró que un influencer es una persona con influencia en su comunidad, no necesariamente un famoso.

Una segunda tendencia tiene que ver con el short videomarketing, videos en corto. En tercer lugar, mencionó el servicio al cliente “omnicanal, no multicanal”, que busca interacción continua con el cliente en varias plataformas, y que en Bolivia no se aplica.

Cabrera y Baher hablaron de la inteligencia artificial, que crea textos, imágenes y hasta portales web. “También se vienen los embudos de conversión digital, la tendencia es manejar activos digitales propios con una sola plataforma y no pagar a varias plataformas para que tu dinero se vaya”, ilustró Baher.

En la lista, además, figura la transformación digital, entendida no como la última tecnología, sino como su aplicación a las personas para mejorarles la vida.

“Otra tendencia es la web como centro, más el posicionamiento online, están creciendo mucho las búsquedas en Google en Bolivia y las empresas no están tirando pelota a su web”, alertó Cabrera.

Sobre el marketing, la mayoría de los consultados coincidió en que el marketing es solo no, no el análogo o el digital, enfatizando que son los soportes o plataformas a las que apela, los que pueden ser o no digitales.