Récord: cotización de la onza troy de oro alcanza los $us 2.034

Según las estadísticas del INE sobre precios internacionales de los commodities desde 1980 hasta 2024, la cotización de la onza troy superó por primera vez los $us 900 en febrero de 2008 , situándose en $us 922,30. En octubre de 2009, se alcanzó el récord anterior de $us 1.043,16.

Desde entonces, la cotización del oro ha experimentado un ascenso constante, llegando a $us 1.512,58 en mayo de 2011, $us 1.821,76 en noviembre de 2021, $us 1.947,83 en marzo de 2022, $us 1.999,77 en abril de 2023 y el pico de $us 2.026,18 en diciembre de ese mismo año.

En 2023, Bolivia exportó oro por un valor de $us 2.531 millones, superando a minerales como el zinc ($us 1.276 millones), la plata ($us 960 millones), el estaño ($us 392,4 millones), el plomo ($us 203 millones), el antimonio ($us 40,5 millones), el cobre ($us 31 millones), el wólfram ($us 30,4 millones) y el hierro ($us 4,3 millones), entre otros.