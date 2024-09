Récord histórico: La cotización del oro en agosto llega a $us 2.470 la onza troy

El precio del oro alcanzó un nuevo máximo histórico en agosto de 2024, al cotizarse en $us 2.470,15 por onza troy, según datos divulgados por el Banco Mundial (BM) y publicados en el boletín estadístico sobre precios internacionales del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta cifra rompió todos los récords previos, superando los picos de $us 2.331,45 en abril, $us 2.351,13 en mayo y $us 2.398,20 en julio de este mismo año.



La tendencia, porque los precios del oro rondaron máximos históricos antes de las decisiones clave de los bancos centrales sobre los tipos de interés esta semana.

Otras de las razones de este incremento es la reciente debilidad del dólar estadounidense. El índice del dólar, que mide el valor del billete verde frente a las seis divisas principales, ha bajado un 5,7% desde su máximo en abril, situándose justo por encima de 100, un nivel que no se veía desde diciembre de 2023.

Evolución mensual

La cotización del oro ha experimentado una notable evolución a lo largo de 2024. Según el INE, el año comenzó con un precio de $us 2.034,04 en enero, seguido de una leve caída en febrero a $us 2.023,24. Sin embargo, en marzo, el valor del metal dorado repuntó hasta los $us 2.158,01. En junio, el oro llegó a $us 2.326,44, y finalmente, en agosto, alcanzó su máximo histórico de $us 2.470,15.

Este precio de agosto representa un incremento del 28,74% respecto a los $us 1.918,70 registrados en el mercado de cotización del Reino Unido en 2023, que sirve como referencia internacional.

El informe del INE también recuerda que, desde febrero de 2008, cuando la onza troy superó por primera vez los $us 900, situándose en $us 922,30, la cotización del oro ha mantenido una tendencia ascendente.

En octubre de 2009, rompió la barrera de los $us 1.000 con $us 1.043,16, y en los años siguientes continuó su crecimiento: $us 1.512,58 en mayo de 2011, $us 1.821,76 en noviembre de 2021, y $us 1.947,83 en marzo de 2022.

En abril de 2023, el oro casi rompió la barrera de los $us 2.000 al alcanzar los $us 1.999,77, y cerró el año con $us 2.026,18 en diciembre, antes de alcanzar el actual récord histórico en agosto de 2024.

