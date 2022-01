Recuperación de exportaciones de Panamá, Venezuela y Bolivia en 2021 se debe al aumento de precios de materias primas, según el BID

Escucha esta nota aquí

Después de que el Gobierno central se atribuyera el incremento de las exportaciones en su reciente informe, denominado ‘Estimaciones de las tendencias comerciales: América Latina y el Caribe – Edición 2022’, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aclaró que la recuperación de las ventas externas en la región se debió a un efecto rebote explicado por la subida en el precio de las materias primas.



“El incremento de los precios de las materias primas fue el principal factor explicativo del repunte de las exportaciones de la región en 2021”, señala el organismo internacional.

El BID sostuvo también que “la recuperación económica, impulsada en parte por los estímulos fiscales y monetarios en las economías avanzadas y la depreciación del dólar estadounidense, jugaron un rol fundamental en la evolución de los precios”.

No obstante, la entidad internacional alertó que “estos factores están destinados a revertirse y, en algunos casos, los precios ya han retomado una tendencia a la baja. De todas formas, las cotizaciones se encuentran aún en niveles históricamente altos”.

Un su informe el BID señala que las exportaciones de América Latina y el Caribe crecieron entre un 24,8% y 27,8% en 2021, respecto a 2020.

Siendo los países que más incrementaron sus ventas Panamá, Venezuela y Bolivia.

De esta lista, Panamá es el país con mayor crecimiento en el valor de sus exportaciones en 2021, con 98,4%; segundo Venezuela con el 78,3%, en tercer lugar, se ubica Bolivia, con un repunte del 66,7%.

Le siguen Argentina (39,1%), Brasil (34,3%), Perú (42%), El Salvador (34%), Honduras (46%), Guyana (44,9%) y Trinidad y Tobago (37,9%), que completan el top 10 de las naciones que más recuperaron sus ventas externas.

Entre las materias primas que tuvieron un repunte está la soya, que según el BID registró una recuperación promedio de enero– noviembre de 2021 del 48,3% superior al del mismo periodo de 2020.

Mientras el petróleo, que fue el producto más afectado por la pandemia, tuvo una recuperación sostenida y a principios de 2021 recuperó los niveles previos. En promedio, en el acumulado a noviembre de 2021 el precio del crudo acumuló un aumento del 67,9% interanual.

En un comunicado de prensa divulgado por el Viceministerio de Comunicación, el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, informó que las exportaciones del país, a noviembre de 2021, superaron los $us 9.900 millones, el registro más alto de los últimos tres años, con un superávit comercial de $us 1.729 millones.

“Con esperanza, trabajo y, sobre todo, con unidad, así comenzamos este 2022. A noviembre de 2021, nuestras exportaciones superaron los $us 9.900 millones, el más alto en tres años, con un superávit comercial de $us 1.729 millones. ¡Es solo el comienzo!”, escribió el Jefe de Estado en su cuenta de la red social Twitter, que fue citada por el nota de prensa, que no mencionó el factor precio como impulsor de este resultado.

En esa línea, la nota institucional citó al ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro. Esta autoridad aseguró que las exportaciones bolivianas, en 2021, pasarán los $us 10.000 millones porque a octubre ya llegaron a $us 8.926 millones, un incremento del 65% frente a similar periodo de 2020.

En tanto que las importaciones cerrarán con un aproximado de más de $us 8.000 millones; entre octubre de 2020 y similar periodo de 2021. Las compras crecieron de $us 5.650 millones a $us 7.424 millones.

