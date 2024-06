Remesadoras aplican cambios y nuevas comisiones para el envío de dinero al exterior

Pegado en el vidrio de una de estas sucursales, se ve un comunicado que dice que desde el pasado miércoles 12 de junio para realizar envíos a Perú, Colombia, Estados Unidos y Chile el interesado “deberá traer de manera obligatoria un respaldo documentado” de una fuente laboral que solvente el dinero que desea ser remitido a estos cuatro países, caso contrario no podrá realizar los envíos.

Y para los clientes que no cuenten con una actividad económica como amas de casa, jubilados y estudiantes, se les pide copia de un recibo bancario, de transferencia de dinero u otro documento que solvente los envíos que están realizando.

En otra de las empresas remesadoras informaron que desde el 18 de abril los límites de envío diario son de $us 500 y el mensual de $us 1.500. “Los limites por día, para envíos, son de $us 500 y solamente se permiten tres por cada 30 días”, señaló otro funcionario.