Reservas en divisas caen en 48% en lo que va del año pese a superávits en la balanza comercial

Al 18 de noviembre de este año, las RIN se situaron en $us 3.852 millones: de ese total, $us 2.441 millones (63,3%) están en oro, $us 854 millones (22,1%) en divisas, $us 523 millones (13,5%) en derechos especiales de giro y $us 34 millones (8,9%) en posiciones con el Fondo Monetario Internacional, según el reporte del Banco Central de Bolivia (BCB).