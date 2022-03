Reservas Internacionales aumentaron $us 133 millones tras la colocación de $us 850 millones en bonos soberanos

Escucha esta nota aquí

Por Wálter Vásquez

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) subieron en aproximadamente $us 133 millones después de la colocación el 22 de febrero pasado de $us 850 millones en bonos soberanos, según el último informe semanal del Banco Central de Bolivia (BCB).



El reporte da cuenta que, tras la emisión de valores del Estado boliviano, las RIN se incrementaron de $us 4.396 millones el 25 de febrero a 4.529 millones el 3 de marzo.

El 10 de febrero, el Gobierno anunció en los mercados internacionales la invitación a ofertas de compra y canje de bonos soberanos por $us 2.000 millones con vencimientos en 2022, 2023 y 2028. De ese monto, logró colocar $us 850 millones.

Analistas financieros ya habían anticipado que la operación no traería recursos frescos al país ni incrementaría de forma significativa las reservas internacionales.

Una nota emitida por el Gobierno boliviano en Nueva York sobre los resultados de la operación detalla que de los $us 850 millones obtenidos a través de la colocación un total de $us 108,1 millones se entregarán en efectivo como pago por deuda e intereses devengados y $us 688 millones servirán para el intercambio de pasivos, quedando $us 53,9 millones para apoyo presupuestario.

El analista Jaime Dunn hizo notar que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) “compraron casi la mitad” de las colocaciones de 2012, 2013 y 2022. “La idea al salir” a mercados externos “es endeudarse, pero trayendo recursos frescos, divisas para el país. Con este intercambio (de pasivos) Bolivia recibió unos $us 56 millones, casi nada”, consideró.

E 24 de febrero, en referencia a la pretensión inicial de colocación de $us 2.000 millones en mercados bursátiles del exterior, el ministro de Economía Marcelo Montenegro, indicó que no existe la obligación de colocar el total de esos valores. “No hemos visto necesario seguir colocando para el bono que está más allá de 2028. Creemos que la operación es exitosa porque libera recursos que tenías que entregar en 2022 y 2023 y los puedes canalizar a inversión productiva”, explicó.

El Gobierno tenía como uno de los objetivos de la colocación el cubrir parte de los $us 5.015 millones de inversión pública presupuestados para esta gestión, de los que el 40% se costeará con financiamiento externo.

Los bonos “no van a traer recursos frescos” a las arcas del Estado por lo que “no creo que lleguemos a ejecutar la inversión pública presupuestada para esta gestión”, dijo Dunn.

La información se conoce luego de que la invasión rusa a Ucrania causara un fuerte impacto en el mercado internacional y en un momento en el que el conflicto bélico representa una oportunidad para la generación de divisas por parte de los países productores de materias primas.

